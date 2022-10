Le prix Nobel de physiologie ou de médecine de cette année a été décerné au scientifique suédois Svante Pääbo pour ses découvertes sur l’évolution humaine.

Thomas Perlmann, secrétaire du Comité Nobel, a annoncé le gagnant lundi à l’Institut Karolinska de Stockholm, en Suède.

M. Pääbo a mené des recherches comparant le génome des humains modernes et de nos plus proches parents disparus, les Néandertaliens et les Dénisoviens, montrant qu’il y avait un mélange entre les espèces.

Le prix de médecine a lancé une semaine d’annonces de prix Nobel. Elle se poursuit mardi avec le prix de physique, puis la chimie mercredi et la littérature jeudi. Le prix Nobel de la paix 2022 sera annoncé vendredi et le prix d’économie le 10 octobre.

Les récipiendaires de médecine de l’année dernière étaient David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur la façon dont le corps humain perçoit la température et le toucher.

Les prix sont dotés d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises, soit environ 1,2 million $, et seront remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.