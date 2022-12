Céline Dion mène un combat «continuel» contre la maladie.

La diva révélait jeudi souffrir d’une rare maladie, le syndrome de la personne raide (ou syndrome de Moersch et Woltman), un trouble neurologique qui affecterait une personne sur un million.

Quels sont les effets de cette maladie et comment peut-on la traiter? Voici ce que la science sait sur le sujet.

Effets et causes

Le National Institute of Neurological Disorder and Stroke (NIH) avance que la maladie se traduit par une rigidité musculaire de nature variable. Elle touche principalement le tronc et les membres d’une personne atteinte. Le NIH souligne également que la maladie crée une sensibilité accrue aux stimulis, comme les bruits, ce qui peut déclencher d’importants spasmes musculaires.

Céline Dion a confirmé que ces spasmes affectent quotidiennement sa vie. Elle a soutenu avoir parfois beaucoup de difficulté à marcher et qu’elle peine toujours à chanter.

L'institut américain avance que les femmes sont deux fois plus affectées par cette maladie que les hommes.

À ce jour, les scientifiques ne sont pas en mesure d’identifier la cause exacte de la maladie. Mais ils indiquent qu’elle pourrait être le résultat d’une maladie auto-immune affectant le cerveau ou la moelle épinière.

En entrevue avec la Presse canadienne, le neurologue Stéphan Botez a soutenu que le diagnostic peut être long à venir, et a parlé d'un «parcours du combattant» en plus de décrire une maladie dont l'évolution peut être «sournoise».

Les premiers muscles à être touchés sont habituellement les muscles abdominaux, a dit le spécialiste, puis la musculature paravertébrale. Le problème pourra ensuite se propager, sans que l'on comprenne pourquoi, aux muscles inférieurs et être à l'origine de chutes.

Traitement

Dans un vidéo partagé sur ses réseaux sociaux, Céline Dion confirme être entourée d’«une excellente équipe de médecins» soutenant s’entraîner tous les jours afin de retrouver des forces et de l’endurance.

«Les personnes atteintes du syndrome de la personne raide peuvent avoir des symptômes qui varient de léger à sévère. Une approche personnalisée du traitement de la maladie est le meilleur moyen d'assurer un résultat optimal», relate Richard Nowak, neurologue à la faculté de médecine de l'Université Yale Medicine.

«Lorsque les médecins traitent des patients atteints de cette maladie, ils se concentrent sur le soulagement des symptômes avec des médicaments tels que des sédatifs, des relaxants musculaires et des stéroïdes. La physiothérapie, l'ergothérapie et l'aquathérapie sont également importantes pour les patients atteints de SPS», avance-t-on.

À VOIR | Récapitulatif sur l'état de santé de la chanteuse par Sabrina Rivet au bulletin Noovo Le Fil 17

«Une étude récente a démontré l'efficacité du traitement par immunoglobuline intraveineuse pour réduire la raideur et la sensibilité au bruit, au toucher et au stress chez les personnes atteintes de la maladie», affirme aussi le NIH.

Le syndrome ne peut être guéri, mais il est possible de contrôler les symptômes avec le traitement approprié.

Mauvaise nouvelle

Céline Dion a partagé jeudi matin une vidéo dans laquelle elle confirme devoir reporter sa tournée mondiale Courage du printemps 2023 à 2024 en plus d'annuler plusieurs représentations prévu l'été prochain.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse doit annuler des spectacles pour des raisons de santé. En janvier 2022, elle avait dû renoncer à offrir des spectacles en Amérique du Nord puisqu'elle était traitée pour des «spasmes musculaires graves et persistants».

Avec des informations de Jennifer Gravel et de Jean-Benoit Legault de la Presse canadienne