Au moment où la situation demeure tendue dans de nombreuses urgences, le ministre de la Santé Christian Dubé s’est dit encouragé par le traitement du nombre d’appels effectués à la ligne 811 dans les dernières semaines.

«C’est encourageant de voir nos infirmières conseiller et réorienter les patients et de nombreux parents», a écrit le ministre dans un gazouillis publié en matinée.

Ainsi, un peu plus de 816 000 personnes ont composé le 811 afin de joindre Info-Santé depuis avril 2022. Ce sont un peu plus de 212 000 personnes d’entre elles qui ont été redirigées vers une consultation médicale en clinique, alors que près de 245 000 personnes se sont fait conseiller des «autosoins». On estime le délai moyen de réponse à un peu moins d’une heure.

«Ces alternatives sont des solutions concrètes pour diminuer la pression sur nos urgences!», a réitéré le ministre.

Rappelons que la ligne 811 a inclus les services pédiatriques à ses services, peu avant le temps des Fêtes, afin d’alléger le fardeau des urgences. À cet effet, 23 354 appels ont été traités depuis la mise en place du service, le 22 décembre 2022. On estime le délai de réponse à un quart d’heure. Ce sont 53% des enfants qui ont été orientés vers une consultation médicale.

En ce qui concerne le guichet d'accès à la première ligne, 51 % des 397 000 personnes qui ont communiqué avec le 811 ont pu obtenir un rendez-vous médical et ont par le fait même évité les urgences.

Beaucoup de salles d’urgence du Québec affichent un taux bien au-delà de leur capacité d’occupation. Au moment d’écrire ces lignes, la majorité des hôpitaux de Montréal étaient débordés, selon Index Santé. En tête, le Centre hospitalier de St. Mary avec un taux de 182 % et l'Hôpital Royal Victoria avec 176 %. À noter que le taux d’occupation dans les urgences de la province se calcule en fonction du nombre de patients sur des civières.