Tout indique qu’il en coûterait plus cher aux parents de faire garder leur enfant, sous un gouvernement conservateur. Et il paraît difficile de savoir qui au juste aurait droit aux bons de garde de 200 $ par semaine par enfant promis par le parti d’Éric Duhaime.

La proposition des conservateurs en matière de services de garde, «c’est un recul pour les femmes, c’est clair», dénonce la directrice générale de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Geneviève Bélisle, en entrevue téléphonique cette semaine.

Elle calcule que le mode de financement privilégié par le parti d’Éric Duhaime, axé sur l’aide directe aux parents, aura pour conséquence d’accroître sans aucun doute le coût des frais de garde déboursés par les parents, sans régler pour autant le problème de la pénurie de places.

«Ce qui va arriver, c’est que les propriétaires (de garderies privées) vont augmenter leurs tarifs et vont refiler la facture aux parents», selon elle.

Dans sa plateforme, le Parti conservateur du Québec (PCQ) propose une petite révolution du financement du réseau des services de garde s’il est porté au pouvoir. À terme, les conservateurs veulent réduire progressivement, voire supprimer le financement public du réseau, pour privilégier l’aide directe aux parents.

Un gouvernement Duhaime s’engagerait donc à offrir aux parents un bon de garde imposable de 200 $ par semaine, par enfant, soit 10 400 $ par année.

Or, ce montant ne couvre pas le coût annuel d’une place, évalué plutôt à 17 000 $. Qui devra débourser la différence?

Sur Twitter, le ministre sortant de la Famille, Mathieu Lacombe, a calculé que ce que propose le PCQ, «c'est de faire payer les parents jusqu'à quatre fois plus cher pour une place en CPE et en garderie».

Cher @PconservateurQc.



Le coût d’une place en CPE est de plus de 17 000$ par année.



Le PCQ veut abolir le financement et donner 10 000$ par année aux parents pour payer directement.



Facture du parent: 7 000$ par année.



QUATRE FOIS plus cher qu’en ce moment.



Assumez-vous.