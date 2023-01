Alors que le taux d’échec au dernier examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a atteint un niveau historiquement bas en septembre dernier, l’ordre a décidé de maintenir son examen du 27 mars prochain.

L’OIIQ a toutefois avisé le commissaire à l’admission à la profession qu’il prenait acte de ses recommandations et qu’il mettrait en place des mesures visant à favoriser la réussite de l’examen professionnel. En septembre, le taux de réussite pour l’ensemble des candidats était de 45,4 %.



Ainsi, l’OIIQ a annoncé le retrait temporaire de l’obligation pour l’ensemble des candidates ou candidats à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) de s’inscrire à l’examen de mars 2023, qu’il permettrait aux personnes ayant eu un troisième échec à l’examen de septembre ou dont le délai pour réussir l’examen s’est terminé en septembre d’exercer à titre de CEPI et qu’il permettra une quatrième tentative à l’examen aux CEPI ayant échoué pour une troisième fois en septembre. Cette initiative donne suite à une recommandation du commissaire à l’admission à la profession.

À noter que ces mesures seront en vigueur pour l’examen de mars seulement.

L’ordre a ajouté qu’il continuait à évaluer des façons d’améliorer son processus d’évaluation.

L’OIIQ a tenu à souligner que plusieurs candidats avaient eu à suivre leur formation dans un contexte pandémique.

Depuis 2018, le taux de réussite au premier essai de l’examen de l’OIIQ se situait entre 71 % et 96 %. Ce pourcentage avait été de 51,4 % en septembre.

Enquête du commissaire à l’admission à la profession

Suite à ces résultats désastreux, le commissaire à l’admission à la profession a ouvert une enquête portant sur les causes de ce haut taux d’échec. L’enquête n’est pas terminée, mais le commissaire a fait paraître un rapport d’étape question d’expliquer où il est rendu et d’émettre déjà certains constats et recommandations.

Il mentionne entre autres l’hypothèse voulant que les étudiants n’aient pas été correctement formés et préparés à l’examen. Il recommande d’ailleurs de reporter la prochaine évaluation de l’ordre prévue en mars prochain.

L’ordre des infirmières et infirmiers du Québec a réagi à ce rapport d’étape par communiqué: «l’OIIQ collabore pleinement avec le commissaire et demeure entièrement disponible jusqu’à la conclusion des démarches.

Avec des informations de Simon Bourassa, Noovo Info.