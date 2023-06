Le taux de chômage au Canada a augmenté en mai pour la première fois en neuf mois, mais des prévisionnistes estiment que la Banque du Canada devra voir davantage d'éléments de ralentissement économique avant de tourner le dos aux hausses de taux d'intérêt.

Le taux de chômage au Canada a augmenté pour atteindre 5,2% en mai, enregistrant sa première hausse en neuf mois, alors que les économistes surveillent tout signe d'un ralentissement du marché du travail.

Statistique Canada a rapporté vendredi qu'une plus lente saison d'embauche estivale pour les jeunes avait fait grimper le taux de chômage à 5,2% au Canada, par rapport à 5,0% précédemment. L'emploi global a peu changé le mois dernier, l'économie ayant perdu un modeste 17 000 emplois.

«La publication négative d'aujourd'hui met fin à une série de huit mois de création d'emplois», a souligné le directeur des affaires économiques de la Banque TD, James Orlando, dans une note à ses clients.

«La question est maintenant: s'agit-il d'un événement ponctuel ou du début d'une tendance? Le marché du travail défiait la gravité depuis des mois et était voué à un retour en arrière.»

Le rapport sur l'emploi intervient deux jours après que la Banque du Canada a relevé son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage pour le porter à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 2001.

La décision a été motivée par une série de solides données économiques, montrant notamment une étonnante résistance de la part du marché du travail. La banque centrale a expliqué que la résilience de l'économie canadienne laissait croire qu'il serait plus difficile de ramener l'inflation à 2,0% qu'elle ne l'avait précédemment prévu.

L'inflation annuelle s'est établie à 4,4% au Canada en avril, en baisse considérable par rapport à son sommet de 8,1% de l'été dernier, mais toujours bien au-dessus de l'objectif de la banque centrale.

Mais des économistes ont réagi au rapport de vendredi en affirmant que la Banque du Canada aurait besoin de plus d'un rapport sur l'emploi relativement plus faible pour renoncer aux hausses de taux. En fait, bon nombre d'entre eux s'attendent quand même à ce que la banque centrale procède à une nouvelle hausse des taux en juillet.

«Si 425 points de base n'étaient pas suffisants pour ralentir les choses, est-ce que 25 points de base de plus vont faire déborder le vase? C'est un peu difficile à croire», a fait valoir Benjamin Reitzes, directeur général et spécialiste en stratégie pour les taux canadiens et la macroéconomie pour BMO Marchés des capitaux.

Plus tôt cette année, la banque centrale a interrompu son cycle dynamique de hausse des taux, qui avait commencé en mars 2022. La Banque du Canada espérait que le resserrement rapide de sa politique monétaire, qui a haussé significativement le coût de l'emprunt pour les consommateurs et les entreprises, suffirait à étouffer l'inflation.

Mais l'économie s'est révélée plus résistante cette année qu'elle ne l'avait prévu. Les employeurs ont continué d'embaucher, les consommateurs dépensent davantage et l'économie est en croissance.

La banque centrale s'est particulièrement inquiétée, récemment, de la rapidité de la croissance des salaires, faisant valoir qu'une croissance des salaires de l'ordre de 4% à 5% était incompatible avec un objectif d'inflation de 2%.

L'agence fédérale a indiqué vendredi que le salaire horaire moyen avait progressé de 5,1% en mai qu'au même mois l'an dernier.

M. Reitzes souligne que le plein effet des hausses de taux n'a pas encore filtré sur l'économie, mais même en tenant compte de cela, la banque centrale est probablement inquiète qu'une inflation élevée fasse grimper les attentes d'inflation des consommateurs et des entreprises.

«Si vous n'agissez pas avec plus de force pour faire baisser la croissance plus rapidement, vous courez le risque que les attentes d'inflation restent plus élevées», a expliqué M. Reitzes.

Jusqu'à présent, la banque centrale n'a pas dit grand-chose sur la direction qu'elle envisageait de prendre pour les taux d'intérêt à l'avenir. Lors d'une conférence de presse jeudi, le sous-gouverneur Paul Beaudry a affirmé que la banque centrale n'avait pas encore pris de décision quant à l'annonce de juillet sur les taux.

«À ce stade, chaque décision est prise une à la fois», a affirmé M. Beaudry.

La Banque du Canada pourra lire un autre rapport sur l'emploi avant sa prochaine décision sur les taux, et aura aussi droit à des mises à jour sur l'inflation et sur le produit intérieur brut.

Même si le marché du travail n'a pas ralenti suffisamment au goût de la banque centrale, Statistique Canada a noté dans son rapport que la croissance de l'emploi s'était modérée ces derniers mois. Les gains d'emplois mensuels entre février et avril avaient atteint en moyenne 33 000, a précisé l'agence, après que l'économie a créé un total de plus de 300 000 emplois entre septembre et janvier.

Selon les données publiées vendredi, moins de personnes travaillaient le mois dernier dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien, ainsi que dans les services professionnels, scientifiques et techniques. Entre-temps, l'emploi a augmenté dans la fabrication, les «autres services» et les services publics.

À VOIR | Voyez l'analyse de Mathieu Dion sur la hausse du taux directeur au bulletin Noovo Le Fil 17

Peu de changement au Québec

Au Québec, l'emploi a peu varié pour un quatrième mois consécutif. Le taux de chômage a cédé 0,1 point de pourcentage à 4,0 %, demeurant juste au-dessus de son creux record de 3,9 % enregistré en janvier et novembre.

Statistique Canada a observé que dans la région métropolitaine de Montréal, l'emploi avait augmenté de 0,8 % le mois dernier et que le taux de chômage avait reculé à 3,9 %, son plus faible niveau depuis 2006.

En Ontario, l'emploi a diminué de 24 000 et le taux de chômage a progressé de 0,6 point de pourcentage pour s'établir à 5,5 % en mai.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage est resté stable en mai par rapport à avril, à 6,1 %. En Nouvelle-Écosse, il est passé de 6,3 % à 5,7 % alors qu'il a légèrement augmenté de 0,1 point de pourcentage à l'Île-du-Prince-Édouard, à 7,2 %