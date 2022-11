Le Directeur parlementaire du budget (DPB) estime que l'imposition d'un droit d'accise sur les produits de vapotage rapportera 2,4 milliards de dollars sur cinq ans.

Le dernier budget fédéral a mené à l'instauration d'un nouveau droit d’accise sur les produits de vapotage entré en vigueur le 1er octobre 2022.

Le nouveau taux de droit d’accise est de 1,00 $ par tranche de 2 millilitres (mL), ou une fraction de celle-ci, pour les contenants de moins de 10 ml de liquide de vapotage. Pour les contenants de plus de 10 ml, le taux est de 5,00 $ pour les 10 premiers ml et de 1,00 $ pour chaque 10 mL supplémentaire, ou une fraction de celui-ci.



Populaire chez les jeunes

Une récente enquête de l'Institut national de la santé publique du Québec dévoilait que plus d'un jeune Québécois de 15 ans et plus sur 10 a admis avoir utilisé à la fois la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

À lire également :

Environ les trois quarts des participants à l'étude ont indiqué utiliser uniquement la cigarette traditionnelle et 17 % seulement la cigarette électronique. Un cinquième des participants âgés de 15 à 24 ans ont confié utiliser les deux produits, contre moins de 10 % chez les 25 ans et plus.

À lire et à voir également : Sensibiliser à la cigarette et à la vapoteuse, un «shooter» à la fois