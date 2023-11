Taylor Swift est la reine du streaming: c'est elle, l'artiste la plus écoutée sur Spotify en 2023.

Selon Spotify Wrapped, Taylor Swift a enregistré plus de 26,1 milliards de streams depuis le 1er janvier. Cela signifie que la star de la pop a détrôné la star portoricaine du reggaeton Bad Bunny, qui a détenu le titre convoité pendant trois années consécutives à partir de 2020.

Il occupera la deuxième place en 2023, suivi de The Weeknd en troisième position, de Drake en quatrième et du musicien mexicain Peso Pluma en cinquième.

Ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour Bad Bunny : son album Un Verano Sin Ti, sorti en 2022, a été l'album le plus écouté sur Spotify pour la deuxième année consécutive, avec 4,5 milliards de streams dans le monde. Dans cette catégorie, Midnights de Taylor Swift arrive en deuxième position, et SOS de SZA en troisième. Les trois albums sont sortis l'année dernière.

Le top 5 est complété par l'album 2016 de The Weeknd Starboy et Mañana Será Bonito de Karol G, le seul titre de 2023 à atteindre ce sommet.

L'hymne de Miley Cyrus Flowers est la chanson la plus écoutée de l'année sur Spotify avec 1,6 milliard d'écoutes dans le monde.

Kill Bill de SZA est la deuxième chanson la plus écoutée de l'année, tandis que As It Was de Harry Styles, Seven de Jung Kook, membre de BTS, et Ella Baila Sola d'Eslabon Armado et Peso Pluma arrivent respectivement en troisième, quatrième et cinquième position.

Aux États-Unis, la domination de Taylor Swift s'est poursuivie : elle a été l'artiste le plus diffusé sur la plateforme, suivie de Drake et de la star de la country Morgan Wallen. La chanson Last Night de Wallen a été la plus diffusée, et son album One Thing at a Time a été l'album le plus diffusé.

Mardi, Apple Music a annoncé que la chanson Last Night de Wallen était en tête de son classement mondial des chansons en 2023.