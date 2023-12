La chanteuse Taylor Swift a été nommée personnalité de l'année 2023 par le magazine américain Time.

Le Time souligne ses succès artistiques, tant sur l’aspect «culturel, critique et commercial» sur l’industrie musicale.

Le rédacteur en chef du média, Sam Jacobs, écrit que les accomplissements de Taylor Swift en 2023 «existent au-delà de toute mesure» et que la mégavedette «s'est engagée à valider les rêves, les sentiments et les expériences des personnes, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées.»

«Pour avoir construit son propre univers qui a fait une place à tant de personnes, pour avoir fait de son histoire une légende mondiale, pour avoir apporté de la joie à une société qui en avait désespérément besoin, Taylor Swift est la Personne de l'année 2023 du TIME», conclut le rédacteur en chef.

Taylor Swift a été choisi parmi un groupe de neuf finalistes comprenant, entre autres, Barbie, le roi Charles III et le directeur général d'OpenAI, Sam Altman.

Dans la dernière année, la vedette a entamé la très populaire tournée Eras en plus de faire paraitre un film du même concert. Elle a aussi fait paraitre une nouvelle version de son album «1989» en plus d'avoir débuté une relation amoureuse avec l'ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été élu la personnalité de l'année en 2022.

Avec des informations de l'Associated Press