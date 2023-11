La chanteuse du moment, Taylor Swift, a officialisé sa relation avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kanas City, Travis Kelce, lors de son concert à Buenos Aires, samedi, dans le cadre de sa tournée Eras.

De nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent la célèbre artiste américaine changer les paroles de sa chanson Karma afin de faire allusion à sa relation avec le joueur vedette de la NFL. Sur les images, on peut entendre Swift dire que Karma «est le gars des Chiefs», une déclaration qui a déclenché plusieurs cris dans la foule, ce qui a également fait sourire les danseurs sur scène.

D’autres vidéos publiées sur X – anciennement Twitter – montrent le couple s’embrasser à la suite du concert. On peut également voir Kelce, qui assistait au spectacle en compagnie de son père dans une tente VIP, réagir lorsque Taylor Swift y est allée de sa grande déclaration sur scène, se couvrant le visage pendant que la foule l’acclamait.

Plusieurs rumeurs rapportaient depuis cet été que les deux vedettes se fréquentaient, alors que Kelce avait admis dans son podcast New Heights with Jason and Travis Kelce qu’il avait tenté de séduire la chanteuse pop grâce à un bracelet d’amitié qu’il avait fabriqué pour elle.

Les rumeurs se sont intensifiées lorsque Swift a assisté à quatre matchs des Chiefs et que le duo a été aperçu en train de se tenir la main vendredi à Buenos Aires.