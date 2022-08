Le chef de la police régionale de Halifax doit répondre à des questions jeudi après-midi lors de l’enquête publique sur la tuerie de masse survenue en Nouvelle-Écosse en 2020.

On s’attend à ce que Dan Kinsella soit interrogé vers 14 h 00 au sujet de la relation de travail de son service avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de police régional d’Halifax en réponse à la cavale meurtrière de deux jours qui a pris fin le 19 avril 2020 après avoir coûté la vie à 22 personnes.

La coordination entre la GRC et les corps policiers municipaux pendant le massacre a été un point litigieux pendant l’enquête.

À lire également :

Les services de police de Halifax et de Truro ont tous deux participé à l’intervention menée par la GRC.

En septembre 2021, un «rapport sur le mieux-être» commandé par la GRC et complété par un groupe de consultants basé à Ottawa a souligné que le personnel de la GRC a déclaré qu’il y avait une «bataille de territoire» en cours au sujet du contrôle opérationnel et du financement entre la Police régionale d’Halifax et la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Selon une version caviardée du rapport publié lors de l’enquête, le personnel de la GRC de la Nouvelle-Écosse a signalé des «dysfonctionnements majeurs» avant la cavale meurtrière.

Le rapport indique que plusieurs participants interrogés ont affirmé que les membres de la GRC faisaient de leur mieux pour établir un partenariat avec la police de Halifax, mais que les dirigeants de ce service policier faisaient tout en leur pouvoir pour miner et rompre la relation avec la GRC afin d’avoir accès à plus de ressources de la municipalité et de la province.

Lors de son témoignage mardi, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré toutefois qu’elle ignorait que le rapport sur le mieux-être était terminé et qu’elle avait vu le rapport pour la première fois en juin de cette année.

Dans son témoignage de juin avant l’enquête, le chef de police de Truro, David MacNeil, a affirmé que la GRC de la Nouvelle-Écosse ne lui avait pas demandé d’envoyer de l’aide supplémentaire pendant la fusillade, même si ses agents avaient reçu une formation pour intervenir auprès des tireurs actifs et étaient parmi les plus près du suspect.

Il a dit que si on le lui avait demandé, il aurait «certainement» appelé ses policiers en renfort. Selon M. MacNeil, ces derniers avaient des carabines dans leurs véhicules de patrouille et ils avaient été formés pour les utiliser.

Lundi, la commandante à la retraite de la GRC pour la province, Lee Bergerman, s'est fait demander si des problèmes d’organisation entre la GRC et la police municipale avaient eu une incidence sur la réaction de la police à la tuerie. Elle a répondu «non».

À la suite de la tragédie, «il est devenu évident qu’il valait mieux se distancier de la GRC parce que nous recevons beaucoup de critiques publiques», a déclaré Mme Bergerman.

Selon elle, les pressions exercées par la GRC pour établir des normes de police à l’échelle de la province «ont créé un fossé entre la GRC, le ministère de la Justice et les services de police municipaux».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cela causerait des tensions, Mme Bergerman a répondu qu’il fallait poser la question à un chef de police municipale. Elle a cependant souligné que les normes de la police provinciale exigeraient probablement que les municipalités disposent d’unités de police spécialisées, ce qui pourrait être «coûteux».