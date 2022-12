Le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande aux automobilistes d'éviter ou de reporter leurs déplacements, vendredi, en raison du cocktail météo qui s’abat sur la province.

Le ministère mentionne que la tempête en cours «affectera les déplacements sur plusieurs axes routiers stratégiques de la province, de même que sur les routes secondaires».

«Les personnes qui prendront tout de même la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières», mentionne-t-on par voie de communiqué.

On recommande fortement aux automobilistes de se renseigner via les différentes plateformes de Québec 511 avant de prendre le volant et d’équiper leur voiture d’une trousse de secours.

Le ministère rappelle aux citoyens de garder une distance raisonnable avec le véhicule devant eux, d’adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques, et bien sûr, de déneiger convenablement leur voiture avant de s’engager sur les routes.

Selon Météo Média, de la neige devrait s’abattre sur le Grand Montréal jusqu’à dimanche.