Justin Trudeau doit se rendre mardi à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, où il rencontrera des sinistrés et constatera sur place les importants dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona.

Le premier ministre devrait faire des arrêts à Stanley Bridge, à l'Île-du-Prince-Édouard, et dans deux villes du Cap-Breton: Glace Bay et Sydney.



Pendant sa visite à Sydney, la plus grande ville du Cap-Breton, M. Trudeau visitera le Collège de la Garde côtière canadienne, qui est utilisé pour héberger des personnes forcées de fuir leur domicile après que la tempête a ravagé l'île, samedi.

À lire et à voir également : Après la tempête Fiona, l'heure est à la solidarité aux Îles-de-Madeleine

Fiona a endommagé sur son passage une large bande du Canada atlantique, s'étendant de l'est de la Nouvelle-Écosse jusqu'au Cap-Breton, et de l'Île-du-Prince-Édouard jusqu'au sud-ouest de l'île de Terre-Neuve. Dans l'est du Québec, les Îles-de-la-Madeleine ont été aussi touchées par le passage de Fiona.

Plus de 200 000 résidences et entreprises des provinces de l'Atlantique étaient toujours sans électricité mardi matin.

La tempête a fait deux morts. Une femme de 73 ans à Port aux Basques, sur l'île de Terre-Neuve, a été emportée vers la mer samedi lorsqu'une onde de tempête a inondé sa maison et détruit son sous-sol.

En Nouvelle-Écosse, la Gendarmerie royale du Canada a indiqué lundi qu'un homme de 81 ans aurait également été emporté vers les flots samedi près de Lower Prospect. Larry Smith avait été porté disparu samedi et la police a finalement abandonné les recherches pour le retrouver.

À lire également :