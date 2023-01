La tempête de neige annoncée lundi dernier pour plusieurs régions du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick commencera à s’abattre à compter de ce mercredi soir selon des bulletins météorologiques transmis en fin de nuit par Environnement Canada.

L’agence fédérale confirme que des accumulations de neige de 15 à 30 centimètres sont attendues pour toutes les régions longeant la vallée du Saint-Laurent, de Montréal jusqu'à Gaspé, et que des vents modérés à forts accompagneront cette neige et devraient créer de la poudrerie par endroits. Il en sera de même pour l’Estrie et la Beauce, de même que pour les Laurentides.

À lire également : De fortes chutes de neige frapperont le Québec, voici à quoi s'attendre

En Outaouais, les précipitations devraient être un peu inférieures, de 15 à 20 centimètres.

Sur l'est de la Gaspésie et sur la Côte-Nord, la neige pourrait se changer en pluie à partir de jeudi après-midi, avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition. Des ondes de tempête sont possibles aux heures de marées hautes de jeudi soir à vendredi matin sur certains secteurs de la Gaspésie et de la Basse-Côte-Nord.

Les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Haute-Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean vont s’en tirer: elles ne font l'objet d'aucun bulletin météorologique spécial.

Maritimes

Dans la plupart des secteurs du centre et du nord du Nouveau-Brunswick, la neige parfois forte se changera en pluie jeudi après-midi.

Plus au sud, quelque 20 millimètres de pluie pourraient tomber dans la région de Moncton.

La région de Saint-Jean sera confrontée à de la pluie forte et à des vents importants, avec des rafales du sud-est pouvant atteindre 80 kilomètres à l’heure. De 40 à 50 millimètres de pluie sont prévus le long de la côte de la baie de Fundy.

En Nouvelle-Écosse, la quantité totale de pluie attendue à Halifax variera de 25 à 50 millimètres, mais elle pourrait atteindre 70 millimètres dans le sud-ouest de la province. Plus au nord-est, la péninsule du Cap-Breton sera balayée par des vents du sud provoquant des rafales de 90 à 100 kilomètres à l’heure.

Aucun bulletin météorologique spécial n’a été émis pour l’Île-du-Prince-Édouard.

Ontario

Environnement Canada prévoit une chute de près de 15 centimètres de neige pour le sud-ouest de l’Ontario, dans les régions de Windsor et de Niagara, et une vingtaine de centimètres pour la région métropolitaine de Toronto et à Kingston.