Les Canadiens prévoient réduire considérablement leurs dépenses pour les Fêtes cette année en raison de l’incertitude économique.

Les dépenses devraient chuter de 17% pour s'établir à 1520 $ par famille, selon le Sondage 2022 sur le magasinage des Fêtes de Deloitte Canada.



«En 2021, les inquiétudes liées à la pandémie commençaient à se résorber et les consommateurs cherchaient des raisons de célébrer, explique Marty Weintraub, leader national du commerce de détail chez Deloitte Canada. À l'aube de la période des Fêtes de 2022, les consommateurs sont inquiets à plusieurs égards, que ce soit le ralentissement économique, la hausse des taux d'intérêt, les pressions inflationnistes, les nouvelles maladies et récurrentes ou l'incertitude géopolitique. Peu importe leurs revenus, leur pouvoir d'achat a diminué et ils cherchent des façons d'en avoir plus pour leur argent.»

Parmi ceux qui prévoient réduire leurs dépenses des Fêtes, 76% le feront en raison du prix plus élevé des aliments. 67% en raison d'inquiétudes liées à l’inflation et 60% pour des problèmes économiques.

Les baisses les plus marquées seront observées dans des catégories clés comme les appareils électroniques achetés pour soi (-55 %), les voyages (-30 %) et les vêtements achetés pour soi (-27 %).

Seulement 15% des répondants affirment qu’ils dépenseront pour eux-mêmes, ce qui représente une baisse par rapport à l’an dernier.

De plus, alors que les inquiétudes concernant la pandémie se résorbent, la moitié des répondants comptent faire leurs achats en magasin plutôt qu'en ligne.

Plus du tiers des Canadiens prévoient aussi commencer leurs achats plus tôt que l'an dernier, en espérant profiter de meilleures aubaines.

D'ailleurs, bon nombre de personnes les termineront avant le Vendredi fou, qui marque traditionnellement le début du magasinage des Fêtes.

Malgré tout, un plus grand nombre de Canadiens ont hâte aux rassemblements de fin d'année. 41% prévoient recevoir autour d'un repas, ce qui est 6% de plus que l'an dernier.

Plus de 1000 Canadiens ont été sondés en ligne en août dernier.