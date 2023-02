Si vous envoyez des fleurs coupées ou une plante en pot à votre bien-aimé(e) pour la Saint-Valentin, choisissez celles qui sont sans danger pour ses animaux de compagnie.

Un seul coup de langue sur une étamine de lis couverte de pollen peut être mortel pour les chats, comme l'a appris ma fille Julia lorsque son chat, Nyah, a trouvé un beau bouquet bien intentionné, exposé dans un vase sur la table. Ce fut une rencontre momentanée, mais le mal était fait. Trois jours de dialyse et 2500 $ US plus tard, Nyah est rentré chez lui.

«Chaque année, le centre antipoison pour animaux de l'ASPCA reçoit un nombre croissant d'appels aux alentours du 14 février», a expliqué la docteure Tina Wismer, vétérinaire et directrice principale du centre antipoison. Elle précise que plusieurs d'entre eux concernent le chocolat, le xylitol et les plantes d'intérieur, ajoutant que les empoisonnements par les plantes sont une préoccupation pour les animaux de compagnie tout au long de l'année.

Rien qu'en 2021, a-t-elle précisé, «le centre antipoison pour animaux a reçu plus de 31 500 appels concernant des animaux de compagnie ayant ingéré des plantes et des fleurs d'intérieur et d'extérieur potentiellement toxiques».

Plantes et fleurs à surveiller

Les lys, selon la docteure Wismer, sont parmi les pires contrevenants. «Même une petite exposition au Lilium (lis) et à l'Hemerocallis (hémérocalle) provoque des problèmes rénaux chez les chats, car ils sont extrêmement toxiques». Mais ils ne sont pas considérés comme toxiques pour les chiens, a-t-elle précisé.

Les tulipes, en revanche, sont problématiques à la fois pour les chats et les chiens. «Alors que l'ingestion des feuilles ne provoque généralement que des maux d'estomac, le bulbe contient des toxines qui peuvent provoquer des maux d'estomac intenses, une baisse de la pression sanguine, des convulsions et des anomalies cardiaques», a déclaré Mme Wismer.



Les tulipes sont problématiques à la fois pour les chats et les chiens. Sean Kilpatrick | La Presse canadienne

Les œillets, les lis de calla, les chrysanthèmes, les marguerites et les glaïeuls, qui sont tous des ajouts populaires aux bouquets, sont également toxiques et doivent être tenus à l'écart des chiens et des chats.

Les plantes non fleuries ne sont pas nécessairement plus sécuritaires, selon Mme Wismer. Le palmier sagoutier «est toxique pour tous les animaux de compagnie et peut provoquer des symptômes tels que des vomissements, de la diarrhée, des convulsions, une insuffisance hépatique et potentiellement la mort».

D'autres plantes d'intérieur à la mode, comme la canne des muets (Dieffenbachia), la plante gruyère (Monstera), le lis de la paix (Spathiphyllum), le pothos doré (Epipremnum aureum) et la plante serpent (Sansevieria) sont toxiques pour les deux espèces.



Plante serpent (Sansevieria) - Sarah Bronske | Unsplash

«Les signes extérieurs les plus courants de toute toxicité chez les animaux de compagnie sont les nausées, les vomissements, la diarrhée et la bave, a énuméré la docteure Wismer. Dans les cas plus graves, la léthargie, la dépression et les convulsions peuvent suggérer que votre animal a peut-être ingéré quelque chose de toxique.

Si votre animal a mangé une partie d'une plante ou d'une fleur toxique ou présente l'un de ces signes ou symptômes, Mme Wismer recommande de contacter votre vétérinaire ou un centre antipoison.

Des fleurs plus sécuritaires

Les animaux domestiques et les plantes peuvent coexister en toute sécurité, bien sûr, mais il faut faire preuve de prudence.

Selon la docteure Wismer, les roses, les gerberas et les orchidées sont parmi les fleurs les plus populaires que l'on considère sans danger pour les chats et les chiens. Vous pouvez acheter des roses dépourvues d'épines ou couper les épines vous-même une fois que vous avez ramené les fleurs chez vous.



Bouquet de gerberas - Freestocks | Unsplash

La plante araignée (Chlorophytum comosum), la plante du serpent à sonnette (Calathea lancifola) et le palmier de salon (Chamaedorea elegans) sont trois des plantes d'intérieur les plus sûres pour les chats et les chiens. Toutefois, la docteure Wismer avertit que l'ingestion de fleurs ou de plantes, même non toxiques, peut entraîner des troubles gastro-intestinaux et d'autres symptômes non mortels.

Certains propriétaires d'animaux renoncent complètement aux fleurs et aux plantes, tandis que d'autres les placent hors de portée. Trouver un endroit hors de portée peut toutefois s'avérer difficile pour un chat à l'agilité de superhéros, capable de se tenir en équilibre sur le haut d'une porte et de sauter par-dessus de grands réfrigérateurs d'un seul bond.

Pour plus de sécurité, faites des recherches avant d'acheter des plantes ou des fleurs pour un animal de compagnie. Le guide des plantes et des fleurs toxiques et non toxiques du site Web (en anglais) de l'ASPCA, qui est complet, consultable et classable par espèce, vous facilitera la tâche, afin que votre Valentin ― et ses amis à fourrure ― puissent profiter pleinement de la fête.