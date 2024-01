Une nouvelle étude commandée par Tennis Canada démontre que le sport a atteint des niveaux de participation se rapprochant près des niveaux pré-pandémiques.

Selon ce sondage, près de 5 millions de Canadiens ont joué au tennis dans la dernière année et la participation des jeunes âgés de 6 à 17 ans a crû de 11 %.

Cette étude a été menée par YouGov Canada auprès de 1493 Canadiens de plus de 12 ans entre les 12 et 23 octobre 2023. Elle a été effectuée en ligne, en anglais et en français.

Le tennis s'y est classé quatrième parmi les sports les plus populaires au pays et cinquième au niveau de la participation selon cette étude.

L'intérêt pour le tennis a crû de 10 % parmi les jeunes Canadiens entre 2022 et 2023.

Vingt-cinq pour cent des Canadiens de moins de 12 ans ont joué au tennis l'an dernier et encore plus ont indiqué désirer le faire de nouveau dans les 12 prochains mois.

Chez les Canadiens âgés de plus de 12 ans, 31 % ont dit qu'ils allaient assurément ou probablement jouer au tennis en 2024, le plus haut taux depuis 2019.

Les parents s'intéressent également au sport, avec 30 % se préparant à inscrire leurs enfants dans un programme de tennis en 2024, en hausse de 23 % par rapport à 2022.