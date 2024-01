Une nouvelle règlementation du gouvernement du Québec sera en vigueur dès le 10 février, ce qui rendra interdite la pratique de certaines chirurgies chez nos animaux de compagnie, et ce, au nom du bien-être animal.

Ainsi, les vétérinaires œuvrant en province ne pourront plus offrir différents services, tels que la coupe totale ou partielle de la queue sur un animal domestique — chien, chat, lapin, furet, cochon d'Inde, cochon, etc. — et sur les chevaux de trait, la taille des oreilles, la dévocalisation canine ainsi que le «dégriffage félin», sous toutes ses formes.

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec souligne mardi dans un communiqué acheminé aux médias que ces chirurgies seront non seulement interdites, il sera aussi interdit de se déplacer hors du Québec pour les obtenir.

Le gouvernement du Québec via son ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, a dévoilé ses intentions au sujet du bien-être des animaux en 2022.

Bien-être animal

Le but de cette nouvelle règlementation vise avant tout le bien-être de l'animal.

«En surface, ces chirurgies semblent routinières. Toutefois, celles-ci sont invasives, comportent des risques de complications, constituent des sources potentielles de souffrances physiques et mentales chez l'animal, en plus d'occasionner des comportements indésirables dans certains cas et d'altérer un comportement instinctif dans d'autres», précise le président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le Dr Gaston Rioux.

Bien que les médecins vétérinaires — plus de 3 100 membres de l'OMVQ — doivent changer leur pratique courante, ils pourront utiliser leur jugement professionnel et procéder aux chirurgies si une indication médicale thérapeutique le prescrit pour l'animal. «Ceci dit, ils devront être en mesure de justifier leur intervention», souligne l'OMVQ.

Changer les habitudes

Parmi les interventions chirurgicales «fréquentes» qui seront interdites dès le 10 février, on retrouve le «dégriffage félin», une mesure prise par plusieurs propriétaires de chats voulant éviter les désagréments des griffures.

Éviter que votre boule de poil ravage vos meubles est un défi de taille, mais pas insurmontable selon l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

«Il faut apprendre aux chats à faire leurs griffes… là où il faut», précise l'organisme.

Voyez des trucs et astuces de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec sur le fait «d'apprendre aux chats à leurs griffes, là où il faut» dans la vidéo en haut.

Il faut savoir que «se frotter les pattes sur le sol, sur les murs ou sur des objets est un comportement naturel pour le chat alors que ce dernier marque son territoire, use ses griffes pour les entretenir, qu'il étire ses muscles et sa colonne vertébrale et qu'il se détend.»

Pour aider votre chat «à faire ses griffes» où il faut, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec suggère la coupe régulière des griffes, l'utilisation d'un «griffoir» et l'utilisation de récompenses.