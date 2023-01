Le premier ministre Justin Trudeau doit rencontrer ce mercredi en tête-à-tête le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, à la fin de son séjour à Mexico au Sommet des dirigeants nord-américains.

M. Trudeau doit entreprendre sa journée par un discours sur la relation entre le Canada et le Mexique, de loin la dynamique bilatérale la plus négligée sur un continent beaucoup plus préoccupé par des relations impliquant les États-Unis.

MM. Trudeau et Lopez Obrador doivent signer une déclaration sur la coopération autochtone avant que le chef du gouvernement du Canada ne tienne une conférence de presse avant de rentrer à Ottawa.

Mardi, le premier ministre Trudeau a eu un entretien bilatéral avec le président des États-Unis, Joe Biden, au cours duquel il a notamment été question de la doctrine protectionniste Buy American, qui suscite beaucoup d’inquiétudes au Canada.

MM. Trudeau et Biden ont aussi discuté du programme Nexus pour les voyageurs qui est en péril. Une forme modifiée de Nexus, gérée conjointement par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis sera opérationnelle d'ici le printemps, selon ce qu’a déclaré le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Les changements incluent un processus de renouvellement plus rapide qui augmenterait la capacité du système à traiter les demandes Nexus de 50 %, selon le ministre.

La rencontre a permis d’apprendre que le président Biden effectuera en mars prochain sa première visite officielle au Canada depuis qu’il est à la Maison Blanche.

Par ailleurs, le principal événement trilatéral de la semaine a abordé des questions telles le soutien à l'Ukraine, la meilleure voie à suivre pour Haïti ravagé par les gangs et la vague omniprésente de migration irrégulière à travers la frontière américano-mexicaine.

Le président Biden est rentré à Washington mardi.