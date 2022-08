The Weeknd est le seul artiste canadien à être sorti gagnant dans une catégorie aux MTV Video Music Awards, qui récompensent notamment les vidéo-clips de l'industrie de la musique aux États-Unis.

L’Ontarien est sorti vainqueur dans la catégorie meilleure chanson R&B pour son morceau «Out of time», paru sur son plus récent album, «Dawn FM».

Les autres Canadiens en lice, le rappeur Drake, en nomination dans la catégorie vidéo de l'année pour «Way 2 Sexy», et le chanteur Justin Bieber, en nomination avec The Kid LAROI dans la catégorie chanson de l'année pour leur succès «Stay», ont quant à eux dû s’avouer vaincus.

La chanteuse américaine Taylor Swift a raflé les honneurs de la prestigieuse catégorie vidéo-clip de l’année pour sa chanson «All Too Well». Le clip, présenté comme un mini-film de 15 minutes, a été visionné plus de 74 millions de fois sur YouTube.

Taylor Swift a aussi profité du gala pour annoncer que son prochain album, «Midnights», sortira le 21 octobre.



Taylor Swift accepte le prix de la vidéo de l'année pour «All Too Well» aux MTV Video Music Awards, le dimanche 28 août 2022 à Newark, N.J. (Photo par Charles Sykes/Invision/AP)

La collaboration de Jack Harlow et Lil Nas X, «Industry Baby», a été couronnée trois fois, dans les catégories meilleure collaboration, meilleure direction artistique et meilleurs effets spéciaux.

Harlow a aussi été récompensé dans la catégorie chanson de l’été pour «First class».

Le chanteur Harry Styles est sorti vainqueur pour la meilleure chanson pop et la meilleure cinématographie («As it was»), ainsi que pour l’album de l’année («Harry’s house»). L’artiste britannique n’était toutefois pas présent au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, puisqu’il donnait un concert au Madison Square Garden de New York.

Harlow, LL Cool J et Nicki Minaj partageaient l’animation du gala.



LL Cool J et Nicki Minaj remettent le prix de la vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards le dimanche 28 août 2022 à Newark, N.J. (Photo de Charles Sykes/Invision/AP)

Eminem, Snoop Dogg, les Red Hot Chili Peppers et Bad Bunny, qui a été sacré artiste de l'année, sont notamment montés sur scène pour divertir la foule.

L'artiste la plus primée de l'histoire des MTV n'est nulle autre que Madonna, qui s'est vue remettre 20 statuettes au fil des ans. La chanteuse américaine peut se vanter d'être la seule artiste qui compte au moins une nomination à chacun des MVA durant cinq décennies. Elle a obtenu sa 69e nomination pour son 14e album studio «Madame X».