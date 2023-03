Un gala des prix Juno extrêmement imprévisible s'est déroulé lundi alors qu'une manifestante aux seins nus s'est faufilée sur la scène, ce qui a amené Avril Lavigne à exprimer sa colère, tandis que The Weeknd, absent, est ressorti grand vainqueur de cette année.

Avec quelques rebondissements, la plus grande célébration de la musique au Canada a mis fin à sa tradition de discrétion peu de temps après le début de la diffusion. Avril Lavigne a été interrompue par une femme avec la poitrine à l'air qui a sauté sur la scène portant des cache-mamelons et ayant «land back» peint sur son bras.



La princesse pop-punk a été surprise par la trouble-fête et s'est mise à lui lancer des injures, exigeant qu'elle quitte la scène. La personne a été rapidement escortée par la sécurité.



Imperturbable, Avril Lavigne a ensuite présenté une performance du chanteur et rappeur panjabi-canadien AP Dhillon.

Elle est revenue plus tard pour accepter le prix du choix du public de cette année en prononçant quelques mots choisis et un autre juron. Elle a averti que personne n'essaie rien cette fois ou «la Canadienne en elle» allait sortir de ses gonds.

Ce moment inattendu a donné le ton à un gala des prix Juno énergique qui a vu le succès retentissant de The Weeknd «Dawn FM» lui valoir l'album de l'année, s'ajoutant aux quatre trophées qu'il a remportés lors d'un événement de l'industrie samedi, dont celui de l'artiste et du single de l'année pour «Sacrifice».

Après que le chanteur pop Tyler Shaw a annoncé que le natif de Toronto, né Abel Tesfaye, était absent du gala des prix Juno, la foule a exprimé sa déception et s'est mise à huer.

Abel Tesfaye a envoyé une déclaration écrite fournie à La Presse Canadienne par les organisateurs des Juno :

«Je suis tellement honoré d'être reconnu comme ça depuis mon pays d'origine que j'aime tant. Je suis tellement touché par tout cela et je ne remercierai jamais assez les fans», a-t-il écrit.

Parmi les autres faits saillants, citons Jessie Reyez qui a remporté l'enregistrement R&B contemporain de l'année pour «Yessie» sous le regard de son père en larmes et Tobi qui a remporté l'album de rap/EP de l'année.

Le nouveau venu Preston Pablo, qui chante «Flowers Need Rain», a remporté le prix révélation de l'année (artiste).

Les invités d'honneurs, les membres du groupe Nickelback, étaient présents tout au long de la soirée, avant même d'être intronisés au Panthéon de la musique canadienne dans un message préenregistré de l'acteur Ryan Reynolds.

Le guitariste Ryan Peake a offert un coup de main _ et de guitare _ dans un morceau d'ouverture où Liu a montré ses talents vocaux avec une reprise du succès «Photograph» de Nickelback.

Tous les membres du groupe sont montés sur scène alors que le capitaine des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, les a fait entrer au Temple de la renommée, affirmant que Nickelback fait partie de ceux qui «ont changé le jeu pour toujours».

Dans son discours, Chad Kroeger, très ému, a évoqué les débuts modestes de son groupe à Hanna, en Alberta, déclarant qu'ils «n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient et que, la plupart du temps, ils ne le savent toujours pas».

«Mais tout ce que nous avons fait nous a conduits à ce moment ici», a-t-il ajouté.

Un peu plus tard, le groupe est revenu pour clôturer l'émission avec un mélange de leurs plus grands succès qui comprenait plus que sa part d'effets pyrotechniques enflammés.

Parmi les autres artistes qui se sont produits sur scène, on retrouve Jessie Reyez, Tenille Townes, ainsi que Kardinal Offishall et Haviah Mighty qui ont piloté un hommage pour le 50e anniversaire au hip-hop canadien.

La vedette des films de superhéros de Marvel, Simu Liu, était l'hôte du gala des prix Juno, lundi soir. L'acteur de «Shang Chi» animait la célébration de la musique canadienne pour la deuxième année consécutive, cette fois depuis Edmonton.

Les Juno ont été diffusés en direct du Rogers Place sur CBC-TV et CBC Gem.

Après le gala des prix Juno, les artistes ont continué à parler de la fan aux seins nus, Avril Lavigne déclarant à la salle de presse qu'elle était convaincue qu'elle «serait l'un des moments marquants».

Simu Liu, qui a terminé l'émission en disant «désolée pour les seins», a également plaisanté à ce sujet en coulisses : «Si vous m'aviez dit avant que j'anime qu'il y aurait quelqu'un qui enlèverait sa chemise aux Juno, et que ce ne serait pas moi, j'aurais été choqué».