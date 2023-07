La nouvelle plateforme de Meta, Threads, n’a mis que cinq jours à franchir le cap des 100 millions d’utilisateurs.

Mark Zuckerberg, président-directeur général de Meta, la maison-mère de Facebook et d’Instagram, en a fait l’annonce lundi à l’aide d’une publication sur Threads.



«Threads a atteint les 100 millions d’inscriptions le week-end dernier», a écrit Zuckerberg.

«Ce sont principalement des demandes organiques et nous n’avons même pas activé beaucoup de promotions», a-t-il dit.

L’ascension fulgurante de Threads peut s’expliquer en partie de par sa connexion étroite avec Instagram. Un compte Instagram est requis pour se créer un compte Threads, ce qui n’est pas un obstacle – au contraire – puisque Instagram compte 2 milliards d’usagers à travers le monde.

Tout ce beau monde, à l’exception des utilisateurs de l’Union européenne (UE) où les restrictions sur les données personnelles sont plus sévères, a reçu une notification pour se joindre à Threads.

«Ça pique la curiosité des utilisateurs», avance l’expert Mike Proulx, vice-président et directeur de la recherche chez Forrester, firme multinationale de technologies de l’information. «C’est une des raisons pourquoi Threads a enregistré plus de 10 millions d’inscriptions en sept heures» après son lancement, a déclaré l’expert dans un entretien avec The Associated Press.

À titre comparatif, on dénombre 445 millions d’utilisateurs sur Twitter, concurrent direct de Threads en raison de son format au style de microblogue. Le plateforme acquise par Elon Musk dans la dernière année existe depuis 17 ans (2006).

Les revenus de Twitter ont fortement chuté depuis que le magnat de Tesla et SpaceX a repris l'entreprise et licencié environ trois quarts de ses effectifs pour réduire les coûts et éviter la faillite.

Les annonceurs ont depuis réduit leurs dépenses sur Twitter, en partie à cause de changements qui ont permis la diffusion de contenus parfois haineux qui offensent une plus grande partie de l'audience du service.

Or, Musk a prévenu que Threads ne sera pas épargnée par ce que peut apporter ce qu’il perçoit comme la libre expression, à son avis.

«Vous rirez beaucoup plus que toute autre chose avec cette application, mais je dois vous prévenir... Ne soyez pas choqué… Il y a aussi du matériel négatif», a-t-il dit dans l’une de ses quelques publications sur le sujet.

You will get more laughs from this app than everything else combined



But I have to warn you … don’t be shocked … there’s some negative stuff too