La mannequin Gisele Bündchen et Tom Brady vont bel et bien divorcer; le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay en a fait l'annonce sur Instagram.

Mme Bündchen aurait déposé les documents pour officialiser leur divorce vendredi matin, en Floride.



Selon TMZ Sports, les avocats auraient négocié un accord pendant le mois d'octobre et sont parvenus à un accord sur les biens et la garde des enfants. Le document de règlement a été déposé auprès du tribunal, mais restera confidentiel.

M. Brady a commenté cette rupture officielle sur Instagram, vendredi.

«Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage. Nous avons pris cette décision à l'amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d'avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront à être le centre de notre monde à tous les égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu'ils reçoivent l'amour et l'attention qu'ils méritent», a-t-il écrit.



Crédits photo: Capture d'écran du compte Instagram de Tom Brady

 

«Nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage après mûre réflexion. Cette décision est, bien sûr, douloureuse et difficile, comme elle l'est pour tant de personnes qui vivent la même chose chaque jour dans le monde. Cependant, nous ne souhaitons que le meilleur l'un pour l'autre alors que nous poursuivons les nouveaux chapitres de nos vies qui restent à écrire», a-t-il ajouté.

Mme Bündchen a également réagi sur Instagram, le même jour.

«La décision de mettre fin à un mariage n'est jamais facile, mais la distance avait grandi entre nous et s'il est bien sûr difficile de passer à travers quelque chose comme ça, je me considère comme choyée pour le temps passé ensemble et je souhaiterai toujours le meilleur pour Tom», a-t-elle écrit.

Crédits photo: Capture d'écran du compte Instagram de Gisele Bündchen.

Brady et Bündchen auraient engagé des avocats spécialisés en divorce, selon ce qu'a rapporté le blogue Page Six, le 4 octobre dernier.

Depuis quelques semaines, plusieurs informations rapportaient que le couple ne vivait plus ensemble. Bündchen a déjà admis ne pas avoir été confortable avec le retour de Brady, après avoir annoncé sa retraite.