Tom Brady a annoncé sa retraite de la NFL dans une publication sur les réseaux sociaux, mercredi.

Cette fois, c'est la bonne. Le légendaire quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay avait pris sa retraite une première fois l'année dernière, avant de se raviser et de disputer une autre saison dans le football professionnel.



«Je prends ma retraite... pour de bon», a-t-il déclaré dans une vidéo de moins d'une minute, sans tambour ni trompette. Le septuple champion du Super Bowl et ancienne super-vedette des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a évoqué le processus douloureux de la dernière fois qu'il avait décidé de s'en aller; cette fois, il est allé «directement au point», sans écrire de «longue lettre».

«Je vous remercie tout le monde pour votre soutien [...] Je ne changerais rien à ma carrière. Je vous aime tous.»

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Le quart de 45 ans aura disputé 23 saisons dans la NFL. Il a gagné six Super Bowl en 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sous les ordres de l'entraîneur-chef Bill Belichick. Il s'est joint aux Buccaneers en 2020 et les a aidés à gagner le deuxième Super Bowl de leur histoire.

Brady est le meneur en carrière pour le nombre de verges par la voie des airs et pour le nombre de passes de touché. Il est le seul joueur dans l'histoire de la ligue à avoir gagné le Super Bowl plus de cinq fois, et a été élu joueur le plus utile de ce match en cinq occasions.

Celui que d'aucuns considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire de la NFL, sinon comme le meilleur athlète tous sports confondus, a mené les Buccaneers de peine et de misère aux éliminatoires à la fin de la campagne 2022 en vertu d'un dossier de huit victoires contre neuf revers, mais la formation floridienne s'est inclinée dès le premier tour devant les Cowboys de Dallas. Le triple joueur par excellence dans la NFL a tout de même décoché 25 passes de touché et cumulé 5316 verges de gains aériens pendant la saison.

Il termine sa carrière avec 649 majeurs par la voie des airs et 12 050 verges de gains contre seulement 212 interceptions, statistiques qui, en plus de tous ses trophées, lui vaudront sans l’ombre d’un doute un billet pour le Temple de la renommée du football.

Par ailleurs, le joueur étoile avait déjà indiqué qu'il se joindrait à Fox Sports à titre d'analyste football dès que sa carrière de joueur se terminera, après avoir ratifié un contrat de 10 ans et 375 millions $US. Le président et directeur des opérations de Fox Corp, Lachlan Murdoch, avait confirmé l'information lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs corporatifs en mai dernier.

Brady a défrayé les manchettes l'automne dernier à la suite de l'annonce de son divorce avec Gisele Bündchen. Le couple avait annoncé en octobre la fin de leur mariage de 13 ans.

Brady et Bündchen avaient alors publié des déclarations via leur compte Instagram, affirmant avoir pris une décision «à l'amiable».

Avec des informations de l'Associated Press