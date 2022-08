En raison des orages violents survenus au Québec, un peu plus de 22 000 clients d’Hydro-Québec sont toujours privés d’électricité lundi matin. Au plus fort de la panne dimanche, Hydro-Québec notait plus de 100 000 résidences privées de courant.

À 7h45, le nombre d’interruptions signalées par Hydro-Québec sur le site internet de la société d'État était de 22 818. Les régions de Lanaudière et des Laurentides étaient les plus touchées. Le travail avance toutefois selon HQ.

Le travail s'est poursuivi cette nuit pour rétablir le service des clients touchés par la #panne suite aux orages d'hier. Près de 75% des clients touchés par la panne d'hier ont retrouvé le service ce matin. — Hydro-Québec (@client_hydro) August 22, 2022

Mise à jour sur les pannes. 👇 https://t.co/4YkVW161ie — Hydro-Québec (@hydroquebec) August 22, 2022

Les orages violents des dernières heures causent des #pannes dans plusieurs régions. Les régions les plus touchées sont les Lanaudière, Montréal, les Laurentides et Laval. Nos équipes sont déployées afin de rétablir le service le plus rapidement possible. https://t.co/9L0z7ktddE — Hydro-Québec (@client_hydro) August 21, 2022

Hydro-Québec a expliqué que les pannes étaient dues au déclenchement de disjoncteurs en raison du tonnerre et par des branches étant entrées en contact avec le réseau.

Les pannes sont notamment causées par le déclenchement de disjoncteurs en raison de la ⚡️. Des branches sont également entrées en contact avec le réseau, entraînant des pannes. Nos équipes doivent patrouiller les lignes pour retirer la végétation au besoin avant de réalimenter. https://t.co/EylJUA2J06 — Hydro-Québec (@client_hydro) August 21, 2022

Les équipes au travail

Hydro-Québec affirme qu'une centaine de travailleurs sont à pied d'oeuvre pour rétablir le service le plus rapidement possible.

La société d'État demande par ailleurs aux gens de ne pas s'approcher s'ils voient des fils au sol. Il est plutôt conseillé d'appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

Quoi faire pendant une panne?

Voici quelques conseils d'Hydro-Québec sur les gestes à poser lors d'une panne d'électricité.