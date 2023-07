Le sud de l'Europe entame lundi une semaine brutalement chaude, l'Afrique du Nord fait également face à des températures au-dessus des normales, la Chine aurait battu un record de chaleur dimanche tandis que des inondations causent des dégâts dans plusieurs parties du monde.

Selon l'observatoire européen du changement climatique Copernicus, le mois de juin 2023 est le plus chaud jamais enregistré, et rien n'indique que cette tendance va diminuer au mois de juillet.

Possible record en Asie et inondations meurtrières

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié un communiqué lundi dans lequel elle indique qu'elle surveille de «possibles nouveaux records de chaleur».

L'OMM a écrit que la région de «Sanbao, dans la province chinoise du Xinjiang, a enregistré une température de 52,2 degrés Celsius le 16 juillet, établissant un nouveau record national de température selon différents rapports». L'Administration météorologique chinoise doit encore confirmer ce possible record.

L'OMM rapporte lundi que des événements météorologiques extrêmes frappent aussi d'autres régions d'Asie.

Quarante personnes auraient été tuées lorsque des pluies torrentielles et des crues soudaines ont frappé la Corée du Sud le 14 juillet.

Des inondations dans le nord-ouest de la Chine ont tué 15 personnes, ce qui a incité le président Xi Jinping à demander de plus grands efforts pour protéger le public des conditions météorologiques extrêmes.

Dans le nord de l'Inde, des routes et des ponts se sont effondrés et des maisons ont été emportées par le débordement des rivières lors de fortes pluies de mousson et d'inondations qui ont tué des dizaines de personnes dans la dernière semaine. New Delhi aurait connu son jour de juillet le plus humide en 40 ans, avec 153 millimètres de pluie tombant en une journée, toujours selon l'OMM.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a émis lundi des avertissements d'urgence de fortes pluies pour les préfectures de Fukuoka et d'Oita, sur Kyushu, la troisième plus grande île du pays. Un nouveau record journalier de précipitations de 376,0 mm est tombé le 10 juillet à Minousan et 361,5 mm à Hikosan, tous deux dans la région de Kyushu.

«Il pleut comme jamais auparavant», a indiqué l'agence japonaise.

«Les températures exceptionnellement élevées dans les régions subtropicales constituent la principale origine météorologique de la vague de chaleur prolongée sur la Méditerranée. La signature d'El Niño, en cours, et du changement climatique dans l'ampleur de cet événement nécessite plus de données et d'analyses», a déclaré le Dr Omar Baddour, chef de la surveillance du climat à l'OMM.

Pluies torrentielles aux États-Unis

Aux États-Unis, les pluies torrentielles du week-end ont provoqué des inondations soudaines dans certaines parties du New Hampshire, du Massachusetts, du Connecticut, de l'État de New York et du New Jersey. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré l'état d'urgence dimanche et a prévu de se rendre lundi dans le nord-ouest de l'État pour constater les dégâts.

À Philadelphie, un garçon de 9 mois et sa sœur de 2 ans ont été emportés par les pluies qui ont gonflé les berges d'un ruisseau alors qu'ils se rendaient à un barbecue avec leur famille. Des équipes de secouristes tentaient toujours de les retrouver lundi après-midi.

Selon le US National Weather Service, certains endroits pourraient enregistrer leurs records de température de tous les temps.

L'Organisation météorologique mondiale rapportait que dimanche, une température de 53,3 degrés Celsius a été enregistrée à Furnace Creek dans le parc national de Death Valley en Californie. Selon les archives de l'OMM, la température la plus chaude jamais enregistrée est de 56,7 degrés le 10 juillet 1913, également à Furnace Creek en Californie.

Pendant ce temps, un peu plus au nord, le Centre interservices des feux de forêt du Canada recensait 580 incendies de forêt en activité au pays lundi.

Canicule en Europe

Les autorités sanitaires italiennes ont intensifié les alertes à la chaleur avec des températures qui devraient dépasser les 40 degrés sur un continent déjà surchargé de touristes.

Le ministère de la Santé a formulé dix recommandations pour protéger les personnes âgées, les malades et les animaux domestiques de la chaleur, invitant les gens à rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes, à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour et à s'abstenir de tout exercice physique intense pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le coupable était un anticyclone à haute pression surnommé Cerbère, le chien à plusieurs têtes qui, dans la mythologie grecque, garde les portes des enfers.

Des célébrités locales se sont rendues à la télévision publique RAI pour lire les recommandations à haute voix, dans l'espoir de faire passer le message.

La troisième vague de chaleur en un mois devrait toucher une grande partie de la Méditerranée et durer jusqu'à mercredi.

«La bulle d'air chaud qui s'est gonflée au-dessus de l'Europe du Sud a transformé l'Italie et les pays voisins en un four à pizza géant», a déclaré Hannah Cloke, climatologue et géographe physique à l'Université de Reading, dans un communiqué. «L'air chaud qui a poussé depuis l'Afrique reste maintenant en place, avec des conditions de haute pression stabilisées, ce qui signifie que la chaleur dans la mer, la terre et l'air continue de s'accumuler.»

Le mercure à Rome a atteint 39 degrés à 15 heures lundi après-midi. La capitale italienne devait être encore plus chaude mardi, dépassant 40 degrés comme c'est le cas dans plusieurs autres villes, notamment en Sardaigne et en Sicile.

Des pannes d'électricité ont frappé certains quartiers de Rome, les réseaux électriques ayant souffert d'une demande accrue de la part des climatiseurs. Le lobby agricole italien Coldiretti a quant à lui tiré la sonnette d'alarme sur la situation des animaux domestiques et d'élevage, notant que les vaches produisent environ 10 % de lait en moins à cause de la chaleur.

En Espagne, un incendie de forêt qui s'est déclaré samedi à La Palma, dans les îles Canaries, brûlait hors de contrôle lundi, bien que les autorités affirment que des vents plus faibles et des températures plus fraîches dans la région aident les pompiers à lutter contre le feu. Le feu a incinéré quelque 4600 hectares (46 kilomètres carrés) de collines principalement boisées et une vingtaine de maisons et de bâtiments.

Plus de 4000 habitants ont été évacués de leurs maisons samedi, mais ont été autorisés à rentrer chez eux dimanche en fin de journée.

L'agence météorologique espagnole Aemet a prévenu que la vague de chaleur de cette semaine «affectera une grande partie des pays bordant la Méditerranée», avec des températures dépassant 42 degrés dans certaines régions du sud de l'Espagne.

La Grèce a obtenu un bref répit de la chaleur lundi, les heures d'ouverture revenant à la normale sur l'ancienne Acropole et d'autres sites. Mais deux incendies de forêt ont menacé des maisons dans des zones à l'extérieur d'Athènes, où des vents allant jusqu'à 70 km/h ont rendu les flammes difficiles à contenir.

La majeure partie du sud de la Grèce, y compris le grand Athènes, était à un niveau d'alerte élevé pour le risque d'incendie, tandis que des températures plus extrêmes sont attendues à partir de jeudi.

Le sud de la Méditerranée n'est pas le seul à souffrir. Les autorités de Macédoine du Nord ont prolongé une alerte de chaleur pour les 10 prochains jours avec des températures prévues dépassant 43 degrés, tandis que les autorités du Kosovo ont également émis des avertissements de chaleur.