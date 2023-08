Les pompiers forestiers en Colombie-Britannique ont dû faire face à une longue fin de semaine chargée, alors que le nombre d'incendies actifs dans la province a bondi au-dessus de 400, dont 34 signalés lundi.

Le service provincial de protection des forêts contre le feu indique que plus de 200 de ces incendies ne sont toujours pas maîtrisés, y compris un «petit feu» au nord-ouest de Princeton, déclenché par un VTT défectueux, mais qui s'est développé rapidement, forçant l'évacuation rapide d'un millier de personnes qui participaient à un festival de musique dimanche soir dans ce secteur.

Les équipes travaillaient pour contenir cet incendie d'environ 16 hectares et attendaient également un temps plus frais et des averses prévues sur certains des 14 incendies identifiés par le service provincial comme très visibles ou constituant une menace pour la sécurité publique.

Les ordres d'évacuation et les alertes demeurent en vigueur pour d'autres incendies distincts au nord-est de Kamloops, des deux côtés du lac Adams, dans la région de Shuswap, où des rafales étaient prévues tout au long de la journée mardi. Par contre, des averses et des températures inférieures aux normales saisonnières étaient prévues pour mercredi.

On signale par ailleurs que 85 autres propriétés sont maintenant visées par une alerte d'évacuation, alors que l'un des deux incendies à Adams Lake, celui d'environ 18 kilomètres carrés de Bush Creek East, s'est intensifié lundi.

Au nord de Whistler, le district régional de Squamish-Lillooet a confirmé que deux cabanes et jusqu'à 14 annexes sur neuf propriétés à Gun Lake ont été détruites mardi dernier par l'incendie de près de 25 kilomètres carrés de Downtown Lake, mais on ne déplore aucun blessé.

Le district régional indique qu'une propriété de loisirs a également été détruite par l'incendie de Casper Creek, qui a carbonisé près de 46 kilomètres carrés depuis son déclenchement le 11 juillet, forçant des ordres d'évacuation et des alertes le long de la rive nord du lac Anderson et d'une section du lac Seton, à l'ouest de Lillooet.

Le district régional indique qu'un responsable avait été embauché pour diriger le processus de rétablissement de tous les résidents concernés.