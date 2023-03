En 2022, l'écart de rémunération horaire entre les hommes et les femmes du Québec atteignait 3,25 $.

L'Institut de la statistique du Québec précise que la rémunération horaire moyenne des femmes de 15 ans et plus atteignait 29,29 $ en 2022 et celle des hommes du même groupe d'âge 32,54 $.

C'est donc dire que pour chaque dollar gagné par un homme, une femme en gagnait 0,90 $.



Il reste que les écarts entre les hommes et les femmes se sont atténués depuis une dizaine d'années, toutes proportions gardées.

Il en est de même pour la rémunération hebdomadaire, qui affichait en 2022 un écart d'environ 229 $ entre les hommes et les femmes.

La rémunération hebdomadaire des femmes atteignait alors 989,08 $ et celle des hommes 1218,70 $.

Bien que cet écart est important en dollars, il est en réalité moindre qu'avant, en termes de pourcentages, puisque les niveaux de salaires ont grimpé au fil des ans, tant pour les hommes que pour les femmes.

En effet, un salaire de 400 $ et un autre de 500 $ donnent un écart de 100 $. Et un salaire de 900 $ et 1000 $ donne aussi un écart de 100 $. Mais l'écart de 100 $ n'a pas le même poids dans les deux cas de figure.

Ces statistiques toutes fraîches publiées à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes laissent aussi voir que l'écart hommes-femmes a diminué plus rapidement pour la rémunération hebdomadaire que pour la rémunération horaire. Ceci laisse croire que le temps de travail des femmes aurait crû, ce qui a permis de réduire davantage leur retard face aux hommes à ce chapitre.