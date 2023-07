Le cycliste espagnol Antonio Pedrero a été évacué en ambulance à la suite d'un carambolage massif qui a brièvement interrompu la 14e étape du Tour de France peu après le départ, samedi.

Louis Meintjes, qui était 13e au classement général, a heurté le sol et abandonné avec une possible fracture d'une clavicule. Esteban Chaves, de l'équipe EF Education Easypost, a également abdiqué. L'espoir local Romain Bardet et James Shaw se sont ajoutés à la liste des abandons, plus tard, après qu'ils eurent chuté dans une descente.

Des dizaines de coureurs sont tombés dans un virage sur une route glissante à Annemasse et beaucoup ont reçu des soins. Adrien Petit, un coéquipier de Meintjes chez Intermarche-Circus-Wanty, est remonté sur son vélo avec un bandage à la jambe droite.

Les organisateurs ont décidé de neutraliser l'étape pendant environ 15 minutes. La 14e étape est une éprouvante randonnée de 152 kilomètres comprenant cinq ascensions dans les Alpes.

Aucun des deux leaders de la course n'a été impliqué dans la chute. Au départ de l'étape, le champion en titre Jonas Vingegaard devançait le double monarque Tadej Pogacar par seulement neuf secondes.