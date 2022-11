Après les débuts du Canada à la Coupe du monde masculine de la FIFA en 1986, les partisans de l’unifolié ont eu à attendre 36 ans avant de pouvoir concourir à nouveau pour le trophée le plus convoité du soccer.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Depuis, le Canada a amorcé un retour des plus convaincants, avec des talents de partout au pays, jouant mais aussi prospérant au sein des plus grands clubs de la Ligue des champions, de la Bundesliga, de la Major League Soccer et plus encore.



Les performances internationales en ont donc énormément profité, puisque l'équipe revient enfin à la Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de leur histoire en novembre.

Voici tout ce que vous devez savoir alors que la renaissance du Canada démarre au Qatar.

La route vers la Coupe du monde 2022

Une qualification inspirante pour la CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) a remonté le moral à travers le pays l'année dernière.

Contre les géants du football, les États-Unis et le Mexique, ainsi que cinq autres formations, le Canada a réussi un tour de maître en se qualifiant un match plus tôt. L'équipe a ensuite réussi l'impensable et a fini par dominer le tableau, prouvant ainsi que sa qualification était tout sauf un coup de chance.

DOSSIER | QATAR 2022

Le Canada n'a perdu que deux de ses 14 matchs au troisième et dernier tour, alors que l'attaquant ontarien Cyle Larin a dominé le classement des marqueurs avec six buts, suivi de Jonathan David d'Ottawa, qui a inscrit cinq buts. L'équipe a par la suite enregistré le plus de buts marqués (23) et en a encaissé le plus petit nombre (7), demeurant invaincue contre le Mexique et les États-Unis avec deux victoires et deux matchs nuls.

L’homme derrière la brillante renaissance du Canada ces derniers temps est l'entraîneur-chef John Herdman. L’Anglais de 47 ans est déjà habitué à la pression de devoir reconstruire un programme, puisqu’il avait déjà œuvré auprès de l'équipe nationale féminine canadienne pour finalement remporter deux médailles de bronze olympiques.

À lire également:

La fraternité, la résilience et le courage ont été au cœur du plan de match de l’entraîneur, alors que le Canada a fait les manchettes dans le monde du sport et a atteint son plus haut classement mondial lors des qualifications (33e).

Maintenant, pour le pays qui s’est mérité le titre de «l'équipe la plus améliorée» par la FIFA en 2021, la tâche deviendra encore plus difficile à compter de la semaine prochaine.

Répartition de la Coupe du monde

Le tirage au sort n’a pas avantagé le Canada, qui est maintenant classé 41e au monde, alors qu’il a été pigé dans le groupe F aux côtés de puissances mondiales: la Belgique, la Croatie et le Maroc.

Le plus grand test sera le match d'ouverture le 23 novembre, alors qu’en plus de devoir composer avec le stress de jouer à la Coupe du monde, le pays se frottera à la Belgique, classée deuxième au monde. L'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku, le milieu de terrain de Manchester City Kevin de Bruyne et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois dirigeront les Européens sur le terrain. Leur banc est également jonché des meilleurs talents.

Cependant, la Belgique représente en quelque sorte l’ennemi à abattre, alors que c'est le moment ou jamais pour cette «génération dorée» de remporter un titre. Une victoire du Canada est peu probable, mais tout peut arriver à la Coupe du monde.

Après son match contre les Diables Rouges, le Canada ne sera pas pour autant sorti du bois, puisqu’il devra affronter les finalistes de la Coupe du monde 2018, la Croatie. Des membres importants de cette équipe ont depuis pris leur retraite internationale. Cependant, le capitaine Luka Modric, qui joue pour le Real Madrid, et Mateo Kovacic, qui joue pour Chelsea, en Premier League, voudront garder le contrôle du milieu de terrain. Cela pourrait restreindre les efforts du Canada sur 90 minutes.

À lire :

Idéalement, les hommes de Herdman voudront le plus grand nombre de points possible pour rester à portée des huitièmes de finale. Un match nul contre la Croatie, classée 12e, serait un résultat positif et n'est pas totalement impossible.

Le dernier match de la phase de groupes aura lieu contre le Maroc le 1er décembre et, selon le nombre de points remportés par le Canada lors de ses deux premiers matchs, cela pourrait être un match difficile qui pourrait déterminer s'il s'agit de son dernier match du tournoi. Le pays, qui est classé 22e, comprend l'attaquant de Chelsea Hakim Ziyech, le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi et le gardien montréalais de Séville Yassine Bounou, entre autres. Le Maroc est l'une des meilleures nations d'Afrique en ce moment.

Comme contre la Croatie, le potentiel de voler des points est sur la table, et les fans peuvent s'attendre à un match défensif. La fatigue, les blessures et les émotions pourraient également jouer un rôle clé dans la performance du Canada lors de son dernier match, qui pourrait également être la fin de sa course au Qatar.

Cependant, en supposant que le Canada termine premier ou deuxième de son groupe, il passera aux huitièmes de finale et affrontera soit les vainqueurs ou les deuxièmes du groupe E, qui comprend l'Allemagne, l'Espagne, le Costa Rica et le Japon.

Ensuite, un parcours vers la finale pourrait permettre à la troupe de Herdman d'affronter des poids lourds comme le Brésil, l'Argentine, la France ou les Pays-Bas.

Quelles sont les attentes?

Vous l’aurez compris: il n'y en a pas. La campagne de qualification a été une course surprenante et inspirante qui a captivé les fans de sport à travers le pays, qu’ils soient amateurs de soccer ou non. L'attente de 36 ans pour revenir à la Coupe du monde est sur le point d'être rompue, il est temps d’en profiter.

Il est peu probable que le Canada atteigne les rondes à élimination directe, mais les trois matchs à venir ont beaucoup d’importance, alors que la reconstruction du programme se poursuit. La Coupe du monde de cette année est une première étape avant d'accueillir le tournoi de 2026 aux côtés des États-Unis et du Mexique.

Herdman et son équipe doivent s'habituer à jouer sur la plus grande scène du monde. Se mouiller les pieds, apprendre à faire face à la pression et potentiellement marquer le tout premier but du pays en Coupe du monde seront sur la liste des choses à faire.

S'il y avait une grande attente pour le Canada, ce serait celle-ci: est-ce qu'un pays de hockey peut se mesurer aux meilleurs joueurs de soccer au monde? Il est temps de le découvrir.