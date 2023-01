Prenant la parole lors d'une réunion du caucus national, le chef conservateur Pierre Poilievre a durement critiqué sur de nombreux fronts le travail du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, jugeant qu'il se décharge de ses responsabilités.

D'entrée jeu, il a posé cette question à son audience partisane: «Qu’est-ce qui se passe dans notre pays?»

Il a blâmé Justin Trudeau et les libéraux pour, entre autres, la hausse de la criminalité au Canada, la hausse du coût de la vie, les décès liés aux drogues et pour le chaos dans les aéroports fédéraux.

«Tout est brisé», a-t-il dit.

