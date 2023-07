Avec la saison estivale qui bat son plein, Héma-Québec devra prélever «500 dons de sang de plus chaque semaine au cours des prochaines semaines» afin de répondre aux besoins des centres hospitaliers.

Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le groupe O Rh positif et Rh négatif, souligne Héma-Québec tout en rappelant que «toutes les 80 secondes, quelqu'un a besoin de sang au Québec».

Un don de sang peut sauver jusqu’à quatre vies.

Selon la Société canadienne du sang, les réserves de sang sont d'ailleurs basses dans le cas de plusieurs groupes sanguins au pays dont les B- et 0-.

Héma-Québec lance donc un nouvel appel aux donneurs réguliers, mais aussi aux personnes qui n'ont encore jamais tenté l'expérience du don de sang. «Il faut poursuivre les efforts, car l'été, il est toujours difficile de maintenir la réserve de sang de manière optimale. Les besoins en sang, eux, ne prennent pas de vacances!», peut-on lire dans un communiqué transmis par Héma-Québec.

À revoir également : Don de sang: qu'est-ce que la nouvelle approche non-genrée?

L'expérience vous intéresse? Vous pouvez d'abord vérifier votre admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs d'Héma-Québec au 1 800 847-2525 ou via le site Web d'Héma-Québec. Si le don de sang est possible pour vous, sachez que la prise d'un rendez-vous demeure la meilleure façon de bien planifier un don. Il est possible de le faire via le site Web d'Héma-Québec ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG).

Voici quelques dates de collecte de sang prévues ce mardi 11 juillet 2023 au calendrier d'Héma-Québec :

Brossard - GLOBULE Dix30 | 7h15 à 17h15

Chicoutimi - PLASMAVIE Saguenay | 7h00 à 20h30

Gatineau - PLASMAVIE Gatineau | 7h00 à 20h30

Granby - Voitures anciennes de Granby | 13h30 à 19h30

Hull - Canevas | 13h30 à 19h30

Kahnawake - Mohawk Super Bingo | 13h30 à 19h30

Laval — Chomedey - GLOBULE Laval | 7h15 à 17h30

Lévis — Saint-Nicolas - Caserne no. 3 St-Nicolas | 13h30 à 20h30

Montréal - GLOBULE Versailles | 7h15 à 17h15

Saint-Hyacinthe - Lussier Chevrolet Buick GMC Corvette | 9h30 à 19h30

Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine (sang, plasma, cellules souches, lait maternel, tissus) aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.