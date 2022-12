Le temps où un interprète masculin et une interprète féminine remportaient chacun un prix pour une catégorie donnée lors de la cérémonie des Gémeaux est maintenant chose du passé. L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec a annoncé lundi que toutes ses catégories d'interprétation seront désormais non genrées.

Par exemple, les catégories «Meilleur premier rôle masculin: série dramatique» et «Meilleur premier rôle féminin: série dramatique» seront regroupées dans une seule et même catégorie, soit «Meilleur premier rôle: série dramatique».

Il en va de même pour les catégories «Meilleur premier rôle: série dramatique annuelle ou quotidienne» — notons aussi le regroupement des divisions annuelle et quotidienne dans cette catégorie —, «Meilleur premier rôle: comédie ou comédie dramatique», «Meilleur premier rôle : jeunesse», ainsi que les pendants pour le «Meilleur rôle de soutien» de ces mêmes catégories.

«Ces catégories pourront avoir jusqu’à 8 finalistes chacune, afin de permettre à plus d’artistes, indépendamment de leur genre, de rayonner dans ces catégories», a expliqué l'Académie par voie de communiqué.

L'Académie a indiqué que cette refonte s'inscrit dans le but que «toutes et tous aient encore leur place au sein de ce concours compétitif». Elle a ajouté que la refonte des catégories faisait l'objet d'une réflexion depuis 2021.

L'abolition des catégories genrées s'inscrit dans une plus large volonté d'également fusionner plusieurs catégories, afin de «mieux répondre aux attentes de ses membres et de suivre l’évolution de l’industrie», de sorte qu'il y aura l'an prochain 88 catégories, plutôt que 139.

Hormis la fusion des catégories genrées, les autres combinaisons touchent majoritairement des divisions très similaires. L'Académie estime que ces changements «augmenteront la compétitivité du concours et, par le fait même, bonifieront la valeur des prix remis».

Par ailleurs, au monde des séries web, l'Académie a tenu à préciser dans ses règlements que les séries en lice dans les catégories «Meilleure série dramatique annuelle» et «Meilleure série dramatique quotidienne» devront avoir été diffusées à la télévision pour être admissibles.

La pondération menant à la sélection finale des lauréats pour les catégories émissions a aussi été revue à la hausse, passant de 10 % à 20 %, «afin que les productions qui se démarquent de façon remarquable sur ce critère puissent être soulignées».

La 38e édition du Gala des prix Gémeaux aura lieu le dimanche 17 septembre 2023, tandis que le Gala de l'industrie sera présenté trois jours plus tôt. Tous les finalistes seront dévoilés le 15 juin 2023.