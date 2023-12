L'agence policière internationale Interpol et l'Organisation mondiale des douanes ont annoncé mardi avoir saisi 53 primates, quatre grands félins et plus de 1300 oiseaux ― ainsi que quelque 300 kilogrammes d'ivoire, des milliers d'œufs de tortue, des cornes de rhinocéros, des peaux de léopard, et des crocs et des pattes de lion ― dans le cadre de leur vaste opération annuelle de répression du trafic d'espèces sauvages et de bois qui, cette année, a concerné 133 pays.

Interpol a précisé avoir coordonné environ 500 arrestations dans le monde entier entre le 2 et le 27 octobre. Plus de deux mille confiscations d'animaux et de plantes ont été effectuées. L'opération de cette année marque la plus forte participation à l'opération Thunder depuis sa création en 2017.

Les animaux vivants étaient destinés au commerce des animaux de compagnie, à la récolte d'œufs ou à la consommation, tandis que les parties d'animaux sauvages sont utilisées pour des bijoux ou des rituels.

«Des animaux, des oiseaux et des plantes importants et menacés d'extinction sont mis en danger par les trafiquants d'espèces sauvages et de bois, a dénoncé le Secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. Ces crimes effroyables privent non seulement le monde d'animaux et de plantes uniques, mais aussi les pays de leurs richesses naturelles.»

Dans le cadre de cette opération, des centaines de véhicules, dont des voitures, des camions et des cargos, ont été fouillés à des points de contrôle dans toutes les régions. Des chiens renifleurs spécialisés et des appareils à rayons X ont été déployés pour détecter les animaux sauvages cachés et les cargaisons de bois camouflées. Des centaines de colis, de valises, de véhicules, de bateaux et de transporteurs de marchandises ont été examinés.

Interpol souligne les liens entre la criminalité environnementale et d'autres formes de criminalité, notamment la violence, la corruption et la criminalité financière.

L'OMD a souligné le rôle essentiel des douanes dans la perturbation des réseaux criminels grâce à des contrôles stricts aux frontières, à l'échange de renseignements et aux progrès technologiques.

Le secrétaire général de l'OMD, Kunio Mikuriya, a déclaré que cela impliquait «l'application de contrôles stricts aux frontières» pour contrecarrer les trafiquants et «l'échange de renseignements, la promotion de la collaboration et l'adoption de progrès technologiques» dans les opérations douanières.

L'opération Thunder est une opération conjointe annuelle coordonnée par Interpol et l'OMD, avec le soutien d'organisations intergouvernementales.