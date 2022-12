Le chef d’un petit groupe polygame, situé près de la frontière entre l’Arizona et l’Utah, a été arrêté en août, alors qu’il aurait épousé au moins 20 femmes, dont plusieurs d’âge mineur, et aurait puni plusieurs de ses adeptes qui ne le considéraient pas comme un prophète, selon les documents de la Cour fédérale.

Samuel Bateman, un ancien membre de l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours, a décidé de quitter le mouvement issu du mormonisme afin de créer son propre culte et sa propre communauté. L’homme a été soutenu financièrement par des partisans masculins qui ont quitté leur femme et leurs enfants afin de devenir les amants du cultiste, mentionne le FBI.

À lire également:

M. Bateman aurait été arrêté lorsqu’une personne a aperçu de petits doigts à l’intérieur d’une remorque qu’il transportait. L’homme a déposé une caution, mais a été arrêté et accusé d'entrave à la justice dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si des enfants étaient transportés à travers les frontières de l'État à des fins sexuelles.

Les dossiers judiciaires allèguent que l’accusé âgé de 46 ans s'est livré au trafic sexuel d'enfants et à la polygamie. La polygamie est illégale en Arizona, mais a été décriminalisée en Utah en 2020.

Selon le FBI, M. Bateman se serait déclaré prophète en 2019, lui qui a affirmé qu’un ancien chef mormon lui a demandé d’invoquer «l’Esprit de Dieu sur ces gens». Les documents détaillent les actes sexuels explicites auxquels le «prophète» et ses cultistes se sont livrés pour accomplir leur «mission divine».

Lorsque l’homme a été arrêté plus tôt cette année, il aurait ordonné à ses membres d’obtenir des passeports pour fuir le pays et de supprimer leurs messages et leurs traces en utilisant un langage crypté, ont indiqué les autorités.

Plusieurs jeunes filles ont été placées en garde à vue en Arizona, mais aucune n'a dit avoir été victime d'abus sexuel de la part de M. Bateman, bien que l'une d'entre elles ait déclaré qu'elle était présente lors d'activités sexuelles. Les autorités estiment toutefois que les filles du groupe qui étaient plus âgées ont incité les plus jeunes à ne pas parler en mal du chef, déclare le FBI.



Crédit photo: The Associated Press

Le document déposé vendredi donne un nouvel aperçu de ce que les enquêteurs ont découvert dans cette affaire qui a été rendue publique pour la première fois en août. Il accompagnait des accusations d'enlèvement et d'entrave à des poursuites contre trois des épouses de M. Bateman: Naomi Bistline, Donnae Barlow et Moretta Rose Johnson.

Les femmes sont accusées d’avoir pris la fuite avec huit enfants de M. Bateman, qui ont été retrouvés dans l’État de Washington.