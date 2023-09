De nombreux corps policiers procédaient jeudi matin à des perquisitions dans de nombreuses régions du Québec afin de démanteler un réseau de trafic de stupéfiants.

Ainsi, des agents de l’escouade régionale mixte (ERM) Mauricie, en collaboration avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), la Direction de la police de Trois-Rivières, le Service de police de la Ville de Montréal et la Police provinciale de l'Ontario (OPP) ont effectué au moins 25 perquisitions dans des lieux et 18 perquisitions de véhicules.

L'opération, qui a débuté vers 6h00, s'est tenue dans plusieurs villes dont Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, Saint-Célestin, Louiseville, Saint-Ubalde, Grand Saint-Esprit et Victoriaville.

On précise que l'objectif des saisies est de «mettre fin aux activités d’un réseau criminel actif qui serait relié aux Hells Angels [...] qui s’adonne au trafic et à la distribution de stupéfiants (méthamphétamine et cocaïne) à fort volume.»

Plus de détails suivront...