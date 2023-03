La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé lundi matin qu’une troisième personne est décédée en lien avec la tragédie d’Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent, où un conducteur a foncé sur des piétons avec sa camionnette il y a une semaine.

Le corps policier provincial a confirmé que Simon-Guillaume Bourget, âgé de 41 ans, a succombé à ses blessures à l’hôpital au cours de la dernière fin de semaine. Selon le CHU de Québec-Université Laval, où six patients ont été transférés après la tragédie, le décès de M. Bourget est survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Lundi matin, deux patients se trouvaient dans un état jugé stable à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, tandis qu’un autre était toujours dans un état critique, a ajouté le CHU de Québec dans un communiqué.

Le décès de M. Bourget est le troisième à survenir en lien avec cet événement, après ceux de Gérald Charest, âgé de 65 ans, et Jean Lafrenière, âgé de 73 ans.

«Simon nous a quittés hier soir, apaisé et serein. Mon fils est mort en héros. Grâce à son don d’organes, il a sauvé trois vies», a écrit sur Facebook le père de Simon-Guillaume Bourget, Sylvio Bourget.

«L’heure est à la peine et à l’amour. La colère prolonge la peine inutilement. Chacun aura le sort qu’il mérite. Merci aux ambulanciers, au personnel de l’Hôpital d’Amqui et au personnel de traumatologie de l’Hôpital l’Enfant-Jésus pour leur professionnalisme et leurs bons soins», a ajouté le père de la victime.

L’homme suspecté d’avoir été au volant de la camionnette, Steeve Gagnon, a été inculpé mardi dernier de deux chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort. Pour l’heure, ces accusations demeurent les seules déposées contre lui.

«Le dossier revient devant la cour le 5 avril prochain pour la suite des procédures. Précisons que des accusations supplémentaires seront déposées ultérieurement, à la lumière de l’analyse de tous les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête policière qui se poursuit», a précisé la porte-parole adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Patricia Johnson, dans un courriel transmis à La Presse canadienne.

Steeve Gagnon, âgé de 38 ans, demeure détenu en attendant sa prochaine comparution.

Le chauffard aurait fauché délibérément avec sa camionnette 11 personnes, dont deux enfants en bas âge, sur le boulevard Saint-Benoît Ouest lundi dernier en après-midi. Les deux enfants ont reçu leur congé de l’hôpital le lendemain.