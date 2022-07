La communauté de Barraute, en Abitibi, est en deuil.

Un jeune enfant a été mortellement happé alors qu'il faisait du vélo, en milieu d'après-midi jeudi.

Le drame s'est produit sur la route 386.

«La collision implique une camionnette et un enfant à vélo. Selon les premières informations recueillies, l'enfant aurait circulé sur son vélo dans une cour résidentielle quand il a été heurté par une camionnette en manoeuvre de recul. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances exactes de l'événement.»

- Hélène St-Pierre, sergente à la Sûreté du Québec