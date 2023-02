Le premier ministre du Canada Justin Trudeau était à Laval, jeudi soir, afin de rencontrer les familles et citoyens affligés par le drame qui a coûté la vie à deux enfants, en plus d’en blesser six autres.

«C’est inimaginable, a exprimé le premier ministre. C’est un moment pour réfléchir à la perte incroyable que les familles doivent ressentir.»

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, était également présent à l’église Sainte-Rose-de-Lima. Les deux élus ont tenu un moment de silence à l’entrée de la chapelle.

«Tout ce que nous pouvons faire est d’être là pour chacun et c’est ce que les gens font dans cette communauté, c’est ce que les gens à travers le pays font», a ajouté M. Trudeau.

La Ville de Laval a organisé une veillée aux chandelles, qui aura lieu sur parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima pour rendre hommage aux victimes.

🕯️ Ce soir, une veillée aux chandelles aura lieu au parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se recueillir à la suite de la tragédie survenue hier.



📍 219 boul. Ste-Rose

⏰ 9 février dès 18h30 — Ville de Laval (@villedelavalqc) February 9, 2023

Mercredi, le premier ministre Trudeau a mentionné que son «gouvernement allait aider» les familles qui en auraient besoin.

Plus tôt jeudi, le premier ministre du Québec, François Legault, est allé se recueillir sur les lieux de la tragédie dans le quartier Sainte-Rose.

Le premier ministre, accompagné de sa femme Isabelle Brais, a déposé une gerbe de fleurs devant la garderie où deux bambins sont morts et six ont été blessés, mercredi, après qu'un homme a percuté le bâtiment du servicede garde avec un autobus de la Société de transport de Laval (STL).



En arrivant sur les lieux de la tragédie, M. Legault a discuté avec des hommes qui ont maîtrisé le chauffeur et contribué à sortir des enfants des débris lorsque le drame s'est produit.

Le premier ministre a remercié plusieurs fois André Beaudoin, Hamdi Ben Chabane et Mike Haddad.

«Vous êtes courageux, on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire après», leur a dit François Legault en parlant en parlant du suspect. «Je suis fier de vous», a ajouté M. Legault.

Avec des informations de la Presse Canadienne et de CTV News