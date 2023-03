Le CHU de Québec-Université Laval a indiqué mercredi que l'état de santé d'un des trois patients dont la situation était jugée «critique» s'est amélioré, après la tragédie qui s'est déroulée à Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent, en début de semaine. Son état de santé est désormais jugé «stable», mais les deux autres patients sont toujours dans un état grave.

Ainsi, deux des six blessés transportés d'urgence à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus dans la soirée et la nuit qui ont suivi le drame sont désormais dans un état stable. Dans le lot de blessés, les deux enfants qui avaient été hospitalisés ont obtenu leur congé mardi.

Ces patients ont été blessés quand Steeve Gagnon, 38 ans, a foncé sur eux au volant d'une camionnette, faisant deux morts. Les personnes qui ont perdu la vie sont Gérald Charest, 65 ans, et de Jean Lafrenière, 73 ans.



Steeve Gagnon fait pour l’instant l’objet de deux chefs d'accusation pour conduite dangereuse causant la mort. Des accusations supplémentaires seront déposées ultérieurement, à la lumière de l’analyse de tous les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête policière qui se poursuit, a noté le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) auprès de Noovo Info. Selon le procureur du DPCP, Me Simon Blanchette, il est «trop tôt pour se positionner sur la nature des autres accusations», incluant celles de meurtre prémédité ou non prémédité.

M. Gagnon sera de retour en cour le 5 avril prochain; il restera détenu d'ici là. La date a été déterminée pour s’assurer que toutes les accusations soient portées.

Steeve Gagnon a d'abord été arrêté pour meurtre et délit de fuite mortel. Il n’est pas connu du milieu policier et collabore avec les autorités, mais l’enquête de la police a montré que ses gestes ont été commis de façon préméditée et aléatoire. Ses motifs demeurent inconnus.

Les familles toujours en prières

Les familles prient toujours pour ce drame, particulièrement pour ceux qui se retrouvent toujours dans un état critique.

«On espère que ceux qui sont à Québec présentement, en train de se battre pour survivre, vont survire et vont rester parmi nous», a exprimé le beau-frère d’une victime qui se trouve dans un état critique, Denis Lacombe.

À Amqui, la vie reprend tranquillement. Les commerces situés près du lieu de l’accident ont rouvert leurs portes, ainsi que les écoles à proximité, mercredi.

La SQ demande l'aide de la population

Les circonstances entourant le drame restent toujours à être éclaircies. D'ailleurs, mardi en fin d’après-midi, les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont lancé un appel pour obtenir l’aide de la population.

«Étant donné que ce drame s’est déroulé en plein centre-ville d’Amqui, de surcroît lors d’une journée de beau temps, nous n’écartons pas la possibilité que des gens puissent posséder certaines images vidéo en provenance d’une caméra de surveillance, appareil cellulaire ou autre en lien avec ces événements», a indiqué la SQ dans un communiqué.

Toute personne possédant des images, de même que toutes informations en lien avec cet événement et qui n’auraient pas encore parlé avec les policiers est priée de communiquer, confidentiellement, avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

