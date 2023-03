Une messe spéciale a eu lieu à l'église Saint-Benoît-Joseph-Labre, vendredi soir, afin d'appuyer la population après qu’une camionnette a heurté plusieurs piétons au centre-ville d’Amqui plus tôt cette semaine.

L'événement a débuté à 19h.

L'archevêque de Rimouski, Denis Grondin, a salué les familles «directement ou indirectement touchées par l'attentat», soulignant la tenue de ce «moment de prière important».

«Le rassemblement est un peu le réflexe premier qui s'est manifesté, le désir de ne pas être isolé cette semaine. La solidarité nous évite de sombrer dans une ténèbre qu'on ressent de différentes formes et qui parfois veut prendre toute la place: les ténèbres du doute, de l'inquiétude et la peur, même, de prendre une marche», a-t-il déclaré lors de l'événement aussi diffusé en ligne.

La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, a salué la présence de plusieurs dignitaires à la cérémonie, qui témoigne de «l'appui des gouvernements du Canada, du Québec et de notre MRC».

Elle a aussi souligné l'importance d'une communauté forte et a remercié tous ceux qui avaient porté assistance aux blessés lors de l'événement.

«Nous sommes tous ici pour donner de l'espoir à celles et ceux qui en ont besoin. (...) Nous continuerons de nous épanouir, de rire et de vivre malgré ce triste événement. Jamais nous n'oublierons le 13 mars 2023, mais toujours nous serons une grande famille», a-t-elle affirmé.

Kindé Cosme Arouko, le curé responsable des 22 paroisses de la vallée de la Matapédia, était aussi à la cérémonie pour honorer les victimes de la tragédie.

Revoyez la cérémonie ci-dessous:

 

Jeudi soir, des citoyens de la municipalité se sont rassemblés pour une veillée aux chandelles, en mémoire des victimes, des blessés ainsi des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cet accident.

Au cours de la même journée, le premier ministre du Québec, François Legault et tous les chefs des partis d’opposition se sont déplacés sur les lieux du drame pour apporter leur soutien à la communauté, qui est encore sous le choc.

«Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On doit en faire plus pour la santé mentale», a déclaré M. Legault en mêlée de presse, jeudi matin.

Outre les deux victimes décédées, plusieurs personnes ont été blessées, dont deux enfants. Ces derniers ont obtenu leur congé de l'hôpital.

Avec les informations d'Émeric Montminy pour Noovo Info