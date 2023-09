Amtrak a annoncé son intention de relancer la semaine prochaine le service de train de voyageurs entre Montréal et New York, qui transporte généralement plus de 100 000 voyageurs par an.

Cependant, le géant ferroviaire américain a précisé qu'il lui restait encore à peaufiner plusieurs détails opérationnels avant le redémarrage, prévu le 11 septembre.



Amtrak avait annoncé, à la fin juin, qu'elle arrêterait le service sur la ligne de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) en raison des restrictions de vitesse imposées par la chaleur estivale, qui peut provoquer des déformations dans les voies en acier.

La société a évoqué ce qu'il a appelé une application incohérente de la politique de chaleur de la part du Canadien National, qui limitait les trains à 16 km/h sur certains tronçons pendant les journées chaudes et entraînait des retards pouvant atteindre quatre heures pour les passagers.

Le CN a répliqué qu'Amtrak n'avait pas payé l'entretien qui aurait permis d'améliorer la voie et de la rendre plus résistante aux températures estivales élevées.

Amtrak affirme avoir été en discussion avec le CN et le département des transports de l'État de New York au sujet de diverses solutions pour la route panoramique, surnommée la ligne Adirondack.