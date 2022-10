Transport Canada annonce un investissement dans du nouvel équiquement pour le terminal céréalier du port de Montréal avec un appui financier de près de 8M$ à CanEst Transit.

L'annonce a été faite mercredi par le ministre des Transports Omar Alghabra à l'occasion de la Semaine de la chaîne d'approvisionnement.

🔴EN DIRECT: Nous annonçons un financement important pour Canest Transit au @PortMTL qui augmentera la capacité d'entreposage des conteneurs de céréales ainsi que l'amélioration des opérations de manutention des céréales au port.👇https://t.co/UOI6VVnWBG — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) October 12, 2022

Le gouvernement du Canada répond ainsi à des demandes du Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement, qui a récemment soulevé des enjeux importants dans les ports canadiens.

Dans un rapport, le groupe affirmait que le volume élevé de conteneurs qui arrivent dans les ports canadiens a engorgé la chaîne d’approvisionnement du transport en raison d’un espace d’entreposage insuffisant et d’une capacité de transbordement réduite.

«Le financement annoncé aujourd’hui est un pas en avant vers la résolution des contraintes de capacité et des pressions sur les infrastructures au port de Montréal», peut-on lire dans un communiqué de Transport Canada.

8M$ et des projets

CanEst Transit Inc. est une entreprise spécialisée dans le nettoyage et la mise en conteneur de produits agricoles. Stratégiquement située dans le port de Montréal, l'entreprise reçoit le grain par train et par camion.

L'investissement de Transport Canada, fourni dans le cadre du Fonds des corridors commerciaux nationaux, permettra à CanEst Transit de mettre à niveau son infrastructure existante et d'acheter du nouvel équipement pour ses installations au port de Montréal.

«La qualité de notre infrastructure des transports et l’efficacité de nos corridors commerciaux sont essentielles au succès économique du Canada. L’investissement de notre gouvernement dans les installations de DG CanEst Transit Inc. aidera à veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement du Québec et de l’ensemble du pays demeurent efficaces et fiables», affirme Omar Alghabra, ministre des Transports.

Le projet de CanEst Transit, évalué à 18M$, vise à accroître le nombre de conteneurs entreposés sur place, d’améliorer la qualité du service de nettoyage des grains, d’optimiser la circulation dans la cour et d’augmenter la capacité de chargement et de manutention des conteneurs.

«Aujourd’hui représente une étape importante pour l’industrie agroalimentaire canadienne et s’appuie sur la réputation de qualité et de fiabilité que nous avons travaillé si fort pour établir avec nos partenaires. Si les deux dernières années nous ont révélé quelque chose, elles ont démontré l’importance de la chaîne d’approvisionnement, ce qui n’a fait qu’approfondir notre engagement à rationaliser le processus d’exportation. Nous sommes honorés de nous voir confier un financement qui non seulement améliorera notre infrastructure et notre capacité à desservir les marchés établis et émergents du monde entier, mais qui continuera également de mettre en valeur les contributions et la croissance inégalées du Canada à l’économie agricole», souligne Marc-Aurel Clapperton, directeur général, CanEst Transit Inc.

De grands besoins

Le Port de Montréal a besoin de plus d'infrastructures pour éviter l'engorgement de la chaîne d'approvisionnement, selon le président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal (APM), Martin Imbleau, qui était présent lors de l'annonce de Transport Canada.

En 2021, la chaîne d'approvisionnement avait été mise à mal par des perturbations de la production, une flambée des prix des conteneurs et par le fait que de nombreux conteneurs étaient au mauvais endroit au mauvais moment.

Échaudés par ces difficultés, les détaillants ont commandé plus tôt leurs articles et ont augmenté leur capacité d'entreposage, ce qui a amené une autre source d'engorgement. «Les entrepôts ont commencé à être pleins, la consommation a baissé et finalement, chez les détaillants, c'était plein. Dans les entrepôts, c'était plein. Au port, c'était plein et dans les sites de production, c'était plein», affirme M. Imbleau.

Avec des informations de La Presse canadienne