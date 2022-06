L’Union des municipalités du Québec (UMQ) déplore que les villes «se voient privées» de 350 millions $ qui pourraient être investis en transport collectif et en infrastructures vertes, en raison «d’une nouvelle orientation du gouvernement fédéral».

Dans un communiqué publié jeudi, l’UMQ demande au gouvernement de remettre comme prévu un montant de 350 millions $ au gouvernement du Québec, comme le stipulerait l’Entente bilatérale Canada-Québec pour le programme d’infrastructure.

«Au nom de toutes les municipalités québécoises, je demande au gouvernement fédéral de reconsidérer sa position», a souligné le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté.

Le président de l’UMQ comprend mal, dans un contexte d’urgence climatique, «l’orientation du gouvernement fédéral de ne pas transférer cette somme tel que le stipule l’entente».

La mairesse de Montréal s’est également montrée déçue de la décision d’Ottawa alors que les députés fédéraux s’apprêtent, jeudi, à quitter le parlement pour l’été.

«Nous apprenons ce matin qu'Ottawa prive les villes de 350 millions $ pour le transport collectif et les infras vertes. Les villes sont en première ligne dans la lutte contre la crise climatique. Elles doivent avoir les ressources conséquentes. Le fédéral doit respecter son entente», a écrit Valérie Plante sur Twitter.

Selon l’UMQ, «le gouvernement fédéral s’était engagé à ajouter aux montants prévus pour les volets transport en commun et infrastructures vertes du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, les montants résiduels provenant du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (FITC) et du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), soit l’équivalent d’une somme de 350 millions $. Or, en mai dernier, le gouvernement fédéral a mentionné qu’il n’avait plus l’intention de verser cette somme au gouvernement du Québec, mais bien de l’affecter au fonds consolidé.»