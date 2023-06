Les chauffeurs et chauffeuses transportant des personnes par automobile sont dans la mire de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour les deux prochains jours.

Une vaste opération a débuté ce vendredi afin de «sensibiliser» les chauffeurs qui effectueront des voyagements rémunérés sur l'importance de «respecter les lois et les règlements».

À quelques heures du début officiel des activités du Grand Prix du Canada à Montréal, les contrôleurs routiers de la SAAQ s'assureront que les exigences de la société d'État soient suivies.

Les chauffeurs qui ne respecteraient pas les règles s'exposent à des amendes salées pouvant atteindre 5000 $. Les véhicules des contrevenants pourront aussi être saisis sur le champ.

On rapportait en avril dernier que le problème de taxis illégaux était bien ancré dans la région métropolitaine, particulièrement à l’aéroport de Montréal.

La SAAQ rappelle donc que tous les conducteurs et conductrices qui effectuent du transport rémunéré de personnes doivent être qualifiés et ne pas avoir d'antécédent judiciaire qui pourraient «interférer avec les aptitudes et les comportements attendus.»

Le chauffeur doit avoir en sa possession dans le véhicule un rapport de vérification sommaire dûment rempli et à jour.

Également, le prix de la course doit être conforme aux tarifs «établis par la Commission des transports du Québec ou par un moyen technologique qui permet à la personne qui demande la course d'en connaître par écrit le prix maximal avant d'y consentir.»

Des centaines d'infractions données depuis janvier

Depuis le début de l'année, au moins 400 contraventions pour des infractions liées à des véhicules circulant sans permis ont été données, selon Aéroports de Montréal (ADM).

Les prix gonflés, la sollicitation agressive et même les menaces constituent certaines des préoccupations.

Ces chauffeurs cibleraient plus précisément des voyageurs qui arrivent de l'international et qui ont moins de connaissance avec les protocoles locaux.