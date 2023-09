Le conseiller de la Ville de Montréal, Serge Sasseville, se trouvait à 25 minutes d'auto de Marrakech au moment où un tremblement de terre a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi.

Il faisait partie de la quarantaine de personnes, qui célébraient un anniversaire dans le jardin d'une résidence d'une amie. C'est à 23h15 qu'ils ont senti les secousses.

«On était tous à l'extérieur et je n’avais jamais vécu ça de ma vie. J'avais vécu de petits tremblements de terre au Québec, mais un tremblement de terre de 7 à l'échelle de Richter, il faut le vivre pour voir ce que c'est. On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. On ne sait pas ce qu'il se passe. C'est soudain. On a vu des fissures apparaître dans les murs de sa maison», a-t-il raconté en entrevue téléphonique depuis un café de Marrakech.

C’est majeur.

Heureusement on était à l’extérieur pic.twitter.com/ml3n3W1z08 — J.Serge Sasseville (il/lui-he/him) (@SergeSasseville) September 8, 2023

Par la suite, comme il y avait un danger de réplique sismique, ils sont restés à l'extérieur après s'être assurés que tout le monde était sain et sauf.

«On avait installé des chaises longues partout. Et puis, on avait des couvertures parce qu’il faut comprendre qu'à Marrakech fait très chaud le jour, mais comme c'est pratiquement dans le désert, il fait frais le soir. On est resté-là jusqu'à 4h30 du matin», a expliqué le conseiller municipal à Noovo Info.

La réplique est passée. Je suis un peu en dehors de Marrakech. Toujours pas d’électricité. On est tous un peu sous le choc mais ça va. — J.Serge Sasseville (il/lui-he/him) (@SergeSasseville) September 8, 2023

Bien que l'électricité a été coupée, les réseaux cellulaires ont continué de fonctionner. Cela leur a notamment permis de vérifier les informations sur les possibles répliques sismiques.

Toujours en état de choc, M. Sasseville est retourné à son hôtel situé à Marrakech vers 5h du matin. Et, il a constaté l'ampleur des dégâts sur la route.

«Sur la route de retour dans les petits villages, on voyait des dommages dans les vieux immeubles. On voyait des centaines de personnes couchées dans des cours d'école, dans des ronds points […] et sur le trottoir», a-t-il confié. «[À l'hôtel], j'ai vu un nouvelle voûte qui était craquée complètement. [...] Il y avait des gens qui couchaient dans le jardin.»

«J'ai beaucoup d'amis dans la région. Tout le monde se parle. On est toujours sous le choc-là, mais tout le monde est correct.» -Serge Sasseville, conseiller de la Ville de Montréal, du district Peter-McGill dans l'arrondissement Ville-Marie

Le lendemain, c'était «presque» un retour à la vie normale dans le quartier des hôtels à Marrakech, a rapporté le conseiller montréalais.

«C'est vraiment étrange à voir quand on sait qu’il y a tant de personnes qui sont mortes et tant de blessés. […] Je vous parle d’un café qui donne sur la piscine d'un hôtel, mais les gens sont en train de prendre le soleil au bord de la piscine», a-t-il confié. «Il y avait des ouvriers qui creusaient la chaussée.»

M. Sasseville a également souligné la résilience du peuple marocain, un peuple qu'il aime beaucoup. «Je suis de toute leur avec la famille des proches qui sont décédés et qui sont blessés», a-t-il dit.

Rappelons que plus de 1300 personnes ont été tuées dans ce rare et puissant tremblement de terre, selon un bilan provisoire des autorités. Des bâtiments ont été endommagés depuis les villages des montagnes de l'Atlas jusqu'à la ville historique de Marrakech.

L'épicentre de la secousse de vendredi se trouvait près de la ville d'Ighil dans la province d'Al Haouz, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech. L'US Geological Survey (USGS) a indiqué que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8, avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. L'agence américaine a signalé une réplique de magnitude 4,9 qui a eu lieu 19 minutes après la secousse initiale. L'USGS a précisé que l'épicentre se trouvait à 18 kilomètres sous la surface de la Terre, tandis que l'agence sismique marocaine l'a estimé à 11 kilomètres sous la surface de la Terre.

Les premières indications suggèrent que les dégâts et les décès ont été graves dans toute la région de Marrakech-Safi, où vivent plus de 4,5 millions de personnes, selon les chiffres de l'État.

Avec les informations de l'Associated Press