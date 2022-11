L'Arabie saoudite a réalisé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du monde de soccer en disposant de Lionel Messi et de l'Argentine 2-1, mardi.

Messi, qui convoite l'un des rares titres à lui avoir toujours échappé, n'a pas connu le début de tournoi escompté au Qatar. Ce revers inattendu n'est pas sans rappeler celui de 1-0 encaissé par l'Argentine, alors menée par le légendaire Diego Maradona, contre le Cameroun en lever de rideau de la Coupe du monde de 1990.

Questionné à savoir comment il se sentait après un autre début de tournoi décevant à la Coupe du monde, Messi a répondu: «La vérité? Je suis livide. C'est un coup très dur à encaisser parce que nous ne nous attendions pas à entamer le tournoi de cette manière-là.»

Les filets de Saleh Alshehri et Salem Aldawsari se sont produits en l'espace de cinq minutes en deuxième demie, propulsant du même coup les Saoudiens vers la victoire. Il s'agit de la plus importante victoire de l'Arabie saoudite depuis celle de 1-0 acquise contre la Belgique à la Coupe du monde de 1994.

«Les astres se sont alignés pour nous, a mentionné l'entraîneur-chef des Saoudiens, Hervé Renard. Nous avons écrit une page d'histoire du soccer saoudien.»

L'Argentine avait pris les commandes du match dès la 10e minute de jeu, gracieuseté de Messi.

La déconfiture de l'Argentine au Qatar rivalise avec les plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du monde. Il suffit de penser à la victoire de 1-0 du Sénégal contre la France en phase de groupes en 2002, ou celle des États-Unis, par le même pointage, contre l'Angleterre en 1950.

«Nous étions considérés parmi les favoris avant la rencontre, a rappelé l'entraîneur-chef de l'Argentine Lionel Scaloni. Mais c'est le genre de chose qui peut se produire à la Coupe du monde.»

La séquence de 36 matchs sans défaite de l'Argentine s'est donc terminée sur la pelouse du stade Lusail, à l'occasion de la cinquième -- et vraisemblablement dernière, participation de Messi à une Coupe du monde.

A lire aussi sur RDS.ca

Le joueur étoile du Paris-Saint-Germain a serré la main du personnel d'entraîneurs de l'Arabie saoudite après le sifflet final et est demeuré debout, les mains sur les hanches, près du cercle de mise en jeu. Une scène familière pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire qui n'a toujours pas gagné le plus prestigieux titre de son sport.

«Nous avons tout saboté en deuxième demie, a convenu l'attaquant argentin Lautaro Martinez. Les petits détails font la différence. Nous devons les régler.»

Revivez les temps forts de la victoire de l'Arabie saoudite sur l'Argentine!#CoupeDuMondeFIFA — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 22, 2022

La victoire inattendue des Saoudiens a été confirmée par le saut périlleux d'Aldawsari, qui a rabattu un ballon flottant tout juste à l'intérieur de la surface de réparation, avant de battre un défenseur, d'en déjouer un autre et de décocher un puissant tir qui a trompé la vigilance du gardien argentin Emi Martinez. Ce dernier a touché au ballon, mais n'a pu freiner sa course vers le fond du filet à la 53e minute.

France 4 Australie 1

Kylian Mbappé a marqué et a préparé le terrain pour le deuxième but d'Olivier Giroud, alors que la France a entamé la défense de son titre en l'emportant 4-1 devant l'Australie.

Giroud a égalé le record français de 51 buts de Thierry Henry à la 71e minute, marquant d'une tête sur un centre de Mbappé.

Peu avant, Mbappé avait lui-même redirigé de la tête le centre d'Ousmane Dembélé, pour donner un coussin de 3-1 aux siens.

Giroud n'a pas trouvé le fond du filet lors du Mondial de 2018.

Craig Goodwin a signé le premier but du match à la neuvième minute, suite à un centre de Mathew Leckie.

La première réplique est venue d'une tête convaincante du milieu de terrain Adrien Rabiot (27e), cinq minutes avant que celui-ci rende possible le premier but de Giroud.

Danemark 0 Tunisie 0

Dans le groupe D, la Tunisie a fait match nul de 0-0 contre le Danemark, qui s'était pourtant faufilé dans le carré d'as du dernier Championnat européen de soccer.

Quelque trois heures après que l'Arabie saoudite eut renversé l'Argentine 2-1, et devant des gradins remplis quasiment exclusivement de partisans tunisiens, ce fut un autre résultat encourageant pour deux des quatre pays arabes qui participent à la première Coupe du monde à être présentée au Moyen-Orient.

Pas de vainqueur entre Danemark 🇩🇰 et Tunisie 🇹🇳



Un match plein de duels! 💪#CoupeDuMondeFIFA — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 22, 2022

Ce match a également marqué le retour au jeu de Christian Eriksen dans un tournoi d'envergure, moins d'un an et demi après qu'il eut été victime d'un arrêt cardiaque en plein match avec le Danemark à l'Euro 2020.

Par ailleurs, le Mexique aura rendez-vous avec la Pologne un peu plus tard aujourd'hui dans le groupe C. Ce duel sera suivi du choc entre la France et l'Australie, dans le groupe D.

Mexique 0 Pologne 0

Le penalty de Robert Lewandowski en deuxième demie a été repoussé par le gardien mexicain Guillermo Ochoa, forçant la Pologne à se contenter d'un match nul de 0-0.

Mexique 🇲🇽 et Pologne 🇵🇱 se neutralisent 🤝



Avec cet penalty de Lewandowski arrêté par Ochoa! 💪 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 22, 2022

Il s'agissait du premier échec de Lewandowski en penalty au sein de sa sélection nationale. Le meilleur marqueur de l'histoire de la Pologne, avec 76 réussites, n'a toujours pas touché la cible en Coupe du monde.

Par ailleurs, la France aura rendez-vous avec l'Australie un peu plus tard aujourd'hui dans le groupe D.

Découvrez toutes les nouvelles et les résultats de la Coupe du Monde FIFA 2022 sur RDS.ca

Pour suivre les matchs, consultez le calendrier sur RDS.ca