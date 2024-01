Mohamad Al Ballouz, auteur présumé du triple meurtre survenu en 2022 dans une tour à condos à Brossard, était de retour en cour lundi matin au palais de justice de Longueuil dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Deux témoins, une voisine et une pompier, sont venus relater leur version des faits. Une ordonnance de non-publication a été émise sur ce qui a été mentionné par ceux-ci.

Mohamad Al Ballouz, 36 ans, est accusé des meurtres prémédités de ses deux enfants de 2 et 5 ans et du meurtre non prémédité de leur mère qui était aussi sa conjointe, Synthia Bussières.

Le présumé meurtrier est aussi accusé d’avoir provoqué un incendie criminel puisqu’il aurait mis le feu au condo familial pour camoufler son crime.

L’accusé n’avait pas d’antécédents criminels.

Avec des informations de Marie-Pier Boucher pour Noovo Info