Un thème central aura finalement marqué le match du Canadien de Montréal lundi soir au Centre Bell: la fin de disettes. Le Tricolore a interrompu une série de cinq revers à domicile et a pu compter sur le réveil de trois attaquants qui n'avaient pas trouvé le fond du filet depuis des lunes.



Sean Monahan a marqué deux buts, Tanner Pearson en a ajouté un, mais surtout, Josh Anderson a récolté son premier filet de la saison dans un gain de 4-2 du Canadien face au Kraken de Seattle.

Tous ces joueurs étaient enlisés dans des léthargies d'au moins 14 parties sans faire allumer la lumière rouge, mais aucune aussi longue que les 24 matchs sans but d'Anderson depuis le début de la saison.

Or, le colosse attaquant du Canadien a touché la cible à l'aide d'un tir d'une distance d'environ 160 pieds qui a glissé dans un filet désert, le gardien Philipp Grubauer ayant été remplacé par un sixième attaquant, avec 31,6 secondes au cadran.

Rarement un but d'assurance dans une cage déserte aura créé autant de joie. La foule était en liesse et tous les coéquipiers d'Anderson ont tenu à le féliciter pour ce premier but cette saison, à son 25e match.

«Un peu plus, j'allais au banc pour aller faire le 'fly by'», a lancé le gardien Samuel Montembeault, une autre des vedettes de cette victoire du Canadien.

«J'étais vraiment content. Non seulement ça venait confirmer notre victoire, mais c'était le premier but de Josh. J'étais vraiment content pour lui. Tout le monde était content, même après le match. Tout le monde le félicitait», a ajouté Montembeault.

Quant au principal intéressé, ce but l'a vraisemblablement soulagé d'un lourd poids sur ses larges épaules.

«Je ne sais pas. J'en ai eu quelques autres durant ma carrière», a d'abord noté Anderson, lorsqu'il s'est fait demander s'il avait enfilé l'un de ses buts les plus significatifs dans une cage déserte.

«Je suis soulagé, cependant», a-t-il aussitôt admis.

Nommé troisième étoile du match, Anderson a été chaleureusement applaudi par les spectateurs en se présentant sur la patinoire.

«De voir cet appui... Ce sont des partisans tellement extraordinaires. Je sais que ça peut être difficile, par moments. Mais ils nous montrent leur soutien et c'est pour ça que j'aime tant jouer ici.»

Anderson a aussi paru sincèrement touché par la réaction de ses coéquipiers.

«C'est la raison pour laquelle vous aimez jouer dans un sport d'équipe. Vous avez la chance de travailler avec ces gars chaque jour de la semaine. Tous les joueurs sont très soucieux de leurs coéquipiers dans ce vestiaire. J'apprécie vraiment jouer pour cette équipe de hockey», a affirmé Anderson, qui a aussi obtenu une aide sur le premier but de Monahan.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell jeudi soir pour y affronter les Kings de Los Angeles. Il s'agira du premier d'une séquence de trois matchs en quatre jours.

Montembeault vole la vedette

Quand s'affrontent deux équipes de bas de peloton, il est difficile de prévoir quelle sera la qualité du spectacle. En première période, les meilleurs moments du spectacle ont été livrés par Montembeault.

Le rendement du gardien québécois pendant les 20 premières minutes de jeu a permis à la troupe de Martin St-Louis de rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0.

«Les gars ont connu un bon début de match, et je voulais vraiment sortir fort moi aussi. On a eu quelques problèmes en première période lors de nos derniers matchs, et je voulais vraiment être solide dès le départ», a mentionné le gardien du Canadien, auteur de 32 arrêts.

Montembeault s'est d'abord surpassé devant Alex Wennberg en bloquant un tir à bout portant de la jambière gauche, une seconde après la fin d'une pénalité à Mike Matheson, à mi-chemin de la période.

Montembeault a ensuite frustré Oliver Bjorkstrand, qui avait été laissé seul devant le filet du Tricolore, avant de voler un autre but à Wennberg, qui avait sauté sur un retour d'un tir peu commode de Vince Dunn avec un peu plus de trois minutes à jouer au premier vingt.

Avant les exploits de Montembeault, Monahan avait mis fin à sa longue disette sans trouver le fond du filet à 4:03 de la première période.

Après une bourde de Jamie Oleksiak, provoquée par de l'échec-avant efficace de Jake Evans profondément en zone du Kraken, Monahan n'a eu qu'à faire dévier derrière Grubauer une passe d'Anderson, bénéficiaire du cadeau d'Oleksiak.

«Il a réalisé des arrêts cruciaux. Il nous a gardés dans le match. C'est ce qu'il fait depuis le début de l'année. C'est agréable de l'avoir derrière nous. Il nous donne de la confiance», a déclaré Monahan au sujet de Montembeault.

Possiblement inspirés par les arrêts de Montembeault, les joueurs du Canadien ont connu un solide début de deuxième période. Après un peu moins de sept minutes, ils avaient ajouté deux buts à leur coussin.

À 3:12, Pearson a déjoué Grubauer en s'emparant du retour d'un tir des poignets de la ligne bleue de Christian Dvorak, que Brendan Gallagher avait fait dévier au passage.

Environ quatre minutes plus tard, lors d'une supériorité numérique, Monahan a inscrit son deuxième but de la soirée, complétant un beau jeu à trois avec Cole Caufield et Nick Suzuki.

Peu menaçant jusque-là en deuxième période, le Kraken a finalement percé la «muraille Montembeault» avec un peu moins de six minutes à écouler à l'engagement.

Jared McCann a déjoué le gardien du Tricolore à l'aide d'un tir vif dans la partie supérieure droite du filet, après avoir eu tout le temps de bien s'installer en bordure de l'enclave.

Sentant l'urgence de réagir, les joueurs du Kraken ont dominé les premiers moments de la troisième période. Ils ont coupé l'avance du Tricolore lors d'un avantage numérique grâce au quatrième but de la saison de Dunn, sur un puissant tir de la ligne bleue à 4:49.

Le Canadien et Montembeault ont cependant tenu le coup jusqu'à la fin.