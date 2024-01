Trois personnes ont perdu la vie lorsqu’un hélicoptère d’une entreprise d’héliski s’est écrasé en Colombie-Britannique, lundi.

La GRC de Terrace a confirmé que sept personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère de Northern Escape Heli-Skiing lorsqu'il s'est écrasé à environ 50 km au nord-ouest de la ville.

Trois Italiens ont été identifiés comme les victimes de l'écrasement de l'hélicoptère, a rapporté l'agence de presse italienne ANSA. L’une des personnes tuées est Heiner Junior Oberrauch, alors que son frère Jakob Oberrauch faisait partie des quatre personnes blessées dans un accident survenu lundi lors d’un voyage en hélicoptère.

Jakob Oberrauch est le directeur général de Sportler Group, une entreprise de vêtements de sport de plein air. L'ANSA a rapporté qu'il est hospitalisé et conscient.

L'agence ne nomme pas les deux autres Italiens décédés lundi après-midi lorsque l'hélicoptère s'est écrasé dans les montagnes avec sept personnes à bord.

Le maire de Terrace, Sean Bujtas, a confirmé que les quatre personnes blessées étaient dans un état critique à leur arrivée à l'hôpital Mills Memorial lundi. L'hôpital a déclenché un Code orange — destiné aux évènements faisant de nombreuses victimes — à la suite de l'accident.

La GRC a indiqué mardi que les quatre blessés étaient hospitalisés et se trouvaient toujours dans un état grave.

HeliCat Canada, une association d'entreprises de ski en hélicoptère et en chenillette, a affirmé dans un communiqué qu'il était «impossible» d'éliminer tous les risques, mais que «l'industrie faisait de son mieux pour les atténuer» grâce à ses connaissances et à son expertise.

L'association a soutenu que les risques liés aux activités d'héliski ne «diminuent pas la tristesse (des membres)» à l'égard de cet écrasement.

«Même si ces décès sont rares, ça nous brise le cœur lorsque ça se produit.»

«Un accident comme celui-ci est une perte tragique qui touche tout le monde, y compris les exploitants, les usagers, les communautés et l'ensemble de notre industrie», a indiqué le communiqué d'HeliCat Canada.

Le communiqué de l'association a rapporté que l'industrie est régie par un «cadre réglementaire sophistiqué et robuste», comprenant des normes de sécurité et des audits réguliers.

Dans son communiqué, Northern Escape Heli-Skiing a mentionné être entrée en contact avec l'équipe de gestion du stress en cas d'incident critique d'HeliCat Canada, qui offrira des services aux personnes touchées par cet évènement.

«Northern Escape Heli-Skiing se concentre sur la sécurité de ses clients, de son personnel et de ses guides. C'est notre priorité absolue et le travail le plus important que nous accomplissons», a soutenu le président et directeur général de l'entreprise, John Forrest, dans le communiqué.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et d'autres autorités pour soutenir l'enquête sur la cause de l'incident.»

La police a confirmé que le Bureau des coroners de la Colombie-Britannique, le Bureau de la sécurité des transports et la Commission des accidents du travail de la province étaient impliqués dans le dossier, et que des enquêteurs seront envoyés par avion sur le site éloigné pour faire la lumière sur cet accident.

Le premier ministre David Eby a remercié les premiers intervenants dans une publication sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que la nouvelle de l'accident était « déchirante » et que les Britanno-Colombiens offraient leurs sympathies aux familles des victimes.